Cote d'Ivoire: Message du candidat Alassane Ouattara

Mes chers compatriotes,

Aujourd'hui, les fondamentaux de notre belle Côte d'Ivoire sont en place.

Notre pays s'appuie sur des institutions stables, une économie dynamique et une paix consolidée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, le contexte mondial marqué par des défis sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que les attentes légitimes de nos compatriotes, nous imposent d'aller encore plus vite, avec plus d'audace et de solidarité.

Cette vision est consignée dans notre « Projet 2025-2030 : Pour une Grande Nation, Ambitieuse et Prospère ».

C'est un projet qui présente une vision d'envergure et une exigence de partage social.

Il se décline en six (6) piliers majeurs, véritables fondations d'une Côte d'Ivoire plus forte, plus juste et résolument tournée vers l'avenir.

1.Paix, sécurité et stabilité durables.

Une Grande Nation doit être unie et forte de sa diversité. Nous consoliderons la cohésion sociale, renforcerons la paix, garantirons la sécurité des personnes et des biens et maintiendrons une armée républicaine et professionnelle.

2.Un capital humain de qualité.

La Grande Nation protège, forme, rend autonome en créant des opportunités. Nous investirons dans l'éducation, la formation technique et professionnelle, la santé, la nutrition et la protection sociale, pour bâtir une population bien formée, en bonne santé et apte à participer pleinement à la vie économique et citoyenne.

3. Des infrastructures stratégiques et des pôles économiques régionaux.

Une Grande Côte d'Ivoire connectée et attractive. Nous renforcerons les infrastructures routières, les réseaux numériques, l'accès à l'eau et à l'énergie et nous développerons des villes productives, écologiques et inclusives.

4. Une agriculture moderne et productive.

Une Côte d'Ivoire autosuffisante, génératrice de richesse et d'emplois. Nous moderniserons l'agriculture, soutiendrons les filières vivrières et animales pour parvenir à la souveraineté alimentaire.

5. L'industrialisation et la promotion de l'investissement privé.

La Grande Côte d'Ivoire qui produit, innove et conquiert. Nous accélérerons la transformation industrielle, soutiendrons les champions nationaux et stimulerons les secteurs de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des industries culturelles.

6. La bonne gouvernance et une administration performante.

Une Côte d'Ivoire au service de ses citoyens. Nous poursuivons la construction d'une administration moderne, efficace.

Mes chers compatriotes,

La Grande Côte d'Ivoire que nous voulons est à notre portée.

Le 25 octobre 2025, faisons ensemble ce pas décisif vers l'avenir.

Pour une Grande Nation, ambitieuse et solidaire.

Alassane OUATTARA