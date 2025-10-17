Togo: Le changement climatique fragilise les familles rurales

17 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les perturbations climatiques frappent durement les communautés rurales, affectant directement les familles agricoles et compromettant les efforts de développement local.

C'est le constat partagé par Compassion International, ONG spécialisée dans la protection de l'enfance, qui alerte sur les conséquences indirectes du changement climatique sur ses programmes sociaux.

Sécheresses prolongées, retards des pluies, multiplication des ravageurs et désynchronisation des saisons agricoles : autant de facteurs climatiques qui désorganisent la vie des producteurs et menacent la sécurité alimentaire des familles.

« Bien que nous soyons centrés sur l'enfant, notre travail est directement lié à l'environnement familial. Quand les récoltes échouent, les enfants en souffrent aussi », explique Kodjovi Gbékou, l'un des responsables de Compassion International.

L'ONG intensifie ses efforts sur le terrain. À Kpélé, dans la région des Plateaux, plus de 5 000 jeunes ont été formés aux techniques d'agriculture durable, à la fabrication d'engrais biologiques et aux emplois verts.

« C'est une réponse à double impact : lutter contre les effets du climat tout en offrant des débouchés aux jeunes », souligne Kodjovi Gbékou.

