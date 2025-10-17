Togo: Compost turc pour l'agriculture togolaise

Après le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger et le Ghana, la société turque Yeşil Vadi Tarim annonce son entrée sur le marché agricole togolais avec son produit phare : LombriCompost, un engrais 100 % biologique supposé avoir une capacité à améliorer la fertilité des sols et les rendements.

L'entreprise explique que son choix de s'implanter au Togo repose sur l'engagement des autorités en faveur d'une agriculture saine et durable et une demande croissante des producteurs pour des solutions écologiques et performantes.

Utilisable en culture maraîchère et en production céréalière, LombriCompost se présente comme un activateur naturel de la vie du sol, favorisant une croissance saine des plantes et une augmentation des rendements de 30 à 40 %.

La Turquie avance ses pions en Afrique sur le plan commercial.