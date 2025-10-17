Togo: Campagne médicale fertile

17 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Lancée dans plusieurs localités reculées, la campagne médicale initiée par l'association Terreau Fertile, s'est officiellement achevée jeudi.

Pendant deux semaines, les équipes mobilisées ont pu réaliser 2 069 actes médicaux (consultations et interventions chirurgicales).

La campagne foraine s'est déroulée à Tandjouaré, Tchamba, Mô, Kabou, Kouméa et Tabligbo, entre autres.

« Nous sommes engagés à apporter des soins de qualité aux populations dans les communautés rurales difficilement accessibles», a indiqué Bileyo Donko, présidente de l'association.

Cette campagne s'inscrit dans une logique d'équité sanitaire, visant à réduire les inégalités d'accès aux soins pour les populations vivant en marge des centres urbains. Grâce à l'implication de praticiens bénévoles, de partenaires techniques et de donateurs, Solidarité Fertile a su conjuguer efficacité médicale et engagement communautaire.

