Maroc: Dr Fahd Ghalim - L'endoscopie digestive associe précision, efficacité et prévention

Le diagnostic et le traitement des maladies de l'appareil digestif connaissent aujourd'hui une véritable transformation. Longtemps réservés à la chirurgie ou aux examens de laboratoire, ils s'appuient désormais sur l'endoscopie digestive, une technologie qui a bouleversé la pratique médicale. Ci-dessous un entretien avec le Dr Fahd Ghalim.

Libé : On parle aujourd'hui d'une véritable révolution dans le diagnostic et le traitement des maladies digestives. En quoi consiste-t-elle exactement ?

Dr Fahd Ghalim: Effectivement, l'endoscopie digestive a profondément transformé notre approche médicale. Grâce à un tube fin et flexible équipé d'une caméra haute résolution -l'endoscope-, nous pouvons examiner avec précision l'oesophage, l'estomac, le côlon, mais aussi les voies biliaires et le pancréas. Cet outil ne sert plus seulement à observer : il permet aussi d'effectuer des biopsies ou même certains traitements au cours du même acte.

Libe : Quelles sont les principales avancées technologiques enregistrées au cours de ces dernières années ?

Dr. F.G: Trois innovations majeures ont marqué ces dernières années :

1. L'imagerie haute définition, notamment en HD et 4K, qui nous permet de détecter des anomalies infimes avant qu'elles ne se transforment en cancer.

2. L'endoscopie thérapeutique qui rend possible l'ablation de polypes ou de petites tumeurs sans avoir recours à une chirurgie lourde.

3. L'échoendoscopie qui offre une vision très précise de la paroi digestive et des organes voisins.

Ces avancées ont considérablement réduit les risques opératoires, écourté les séjours à l'hôpital et facilité un retour rapide à la vie normale.

Libe : On entend aussi parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Quel rôle joue-t-elle ?

Dr.F.G : L'intelligence artificielle est déjà bien présente. Elle nous aide à détecter plus tôt certaines lésions, à analyser les images en temps réel et à rendre nos diagnostics encore plus fiables. Elle ne remplace pas le médecin, mais renforce son expertise, ce qui améliore la sécurité et la qualité des soins pour le patient.

Libe : Quels conseils donneriez-vous au grand public pour tirer parti de ces progrès ?

Dr. F.G : La clé, c'est la prévention. Beaucoup de maladies graves, notamment les cancers digestifs, peuvent être soignées efficacement si elles sont dépistées tôt. Je recommande deux choses simples :

1. Consulter dès qu'un trouble digestif persiste ou reste inexpliqué.

2. Passer un examen endoscopique de dépistage à partir de 50 ans -- voire plus tôt si l'on a des antécédents familiaux.

Libe: Peut-on dire que l'endoscopie est une révolution médicale ?

Dr. F.G: Absolument. L'endoscopie digestive représente un tournant majeur : elle associe précision, efficacité et prévention. Et avec l'appui de l'intelligence artificielle, elle ouvre la voie à une médecine toujours plus sûre et performante.