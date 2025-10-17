Maroc: Reda Laalaoui quitte le FUS de Rabat pour KVC Westerlo

Le club belge de KVC Westerlo a officialisé, mardi, l'arrivée du jeune milieu de terrain marocain Reda Laalaoui, transféré depuis le FUS de Rabat.

Agé de 20 ans, Reda Laalaoui s'est engagé avec le KVC Westerlo jusqu'en 2029, a indiqué le club belge dans un communiqué.

Le jeune international marocain, connu pour ses qualités physiques et techniques, portera le maillot numéro 12, a précisé la même source.

Reda Laalaoui a participé à sa première séance d'entraînement ce mardi avec les Kemphanen et pourrait faire ses débuts dès ce week-end face à La Louvière, à l'Easi Arena.

Dirigé par le technicien marocain Issame Charaï depuis l'été dernier, KVC Westerlo occupe actuellement la neuvième place du championnat Pro League belge, à seulement quatre longueurs du top quatre.