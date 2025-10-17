Madagascar: StarTimes - De nouveaux contenus doublés en malgache disponibles

StarTimes Madagascar continue d'étoffer ses offres. La société de télévision numérique offre aux téléspectateurs de nouveaux contenus internationaux doublés en malgache. Divertissement assuré, en somme pour le public qui découvre depuis hier, en exclusivité sur la chaîne Gasystar, « Gangs of Manila », une nouvelle série philippine pleine d'action.

Une nouvelle occasion pour les amateurs de découvrir, avec en tête d'affiche Coco Martin, célèbre pour son rôle de Cardo dans la série culte Brothers. En effet, ce dernier joue dans « Gangs of Manila » dans un nouveau rôle, Tangol, dans un univers de gangs et de tensions explosives, désormais accessible en version malgache intégrale.

Très attendue également, la série turque « Ma vie merveilleuse » débarque bientôt sur UPTV, également doublée en malgache. Une saga de drame, amour et secrets familiaux, qui sera certainement appréciée par les téléspectateurs. Les férus du football européen sont également gâtés avec les matchs de La Liga, commentés en malgache par d'excellents commentateurs. « Ces contenus sont accessibles à des tarifs qui défient toute concurrence », explique Nantenaina Randrianarivony, chef d'équipe marketing et communication de StarTimes