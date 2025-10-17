Madagascar: Fondation Maxwell Hanrahan - Dr Fidisoa Rasambainarivo, lauréat d'un prestigieux prix international

17 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Le biologiste et docteur vétérinaire Fidisoa Rasambainarivo est l'un des cinq lauréats du prestigieux prix international de la Fondation Maxwell Hanrahan 2025.

Ce prix lui a été décerné pour ses recherches sur les maladies infectieuses et la transmission des agents pathogènes entre les animaux et les humains. Dr Fidisoa Rasambainarivo est actuellement professeur adjoint à l'Université d'East Carolina (ECU) aux États-Unis. Ce lauréat international a ainsi reçu une récompense d'une valeur de 100 000 USD.

Les recherches de Rasambainarivo portent sur les interactions entre humains, animaux domestiques et faune sauvage dans leur environnement naturel, ainsi que sur la propagation des maladies au sein de ces interfaces. Il effectue la majeure partie de ses travaux à Madagascar, se concentrant sur les maladies des lémuriens, mais il étudie également les maladies des carnivores sauvages qui interagissent fréquemment avec les animaux domestiques.

Formation des jeunes malgaches

Ce biologiste malgache a décidé d'offrir la moitié de sa récompense, 50 000 USD, soit l'équivalent plus de 225 millions d'ariary au laboratoire de biologie moléculaire qu'il a cofondé à Antananarivo en vue de promouvoir la recherche scientifique malgache. Son objectif consiste à soutenir la formation des jeunes chercheurs malgaches et au renforcement de capacité des scientifiques nationaux à développer la recherche sur les maladies émergentes à Madagascar.

En outre, le Dr Fidisoa Rasambainarivo reverse l'autre moitié de sa récompense à l'Université d'East Carolina, en vue de financer les projets de recherche des étudiants dans son pays d'origine prévus dès l'été 2026 ainsi que la collaboration scientifique et les échanges d'expériences entre Madagascar et les États-Unis. « Je suis convaincu que mes recherches sont utiles et offrent des opportunités aux étudiants de Madagascar et de l'ECU », a conclu le lauréat du prix international de la Fondation Maxwell Hanrahan.

