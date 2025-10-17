Madagascar: Karaté-Sommet Individuel - Antsirabe accueille les meilleurs combattants du pays

Les meilleurs athlètes s'affronteront en kata et kumité au Gymnase Vatofotsy à l'occasion du Championnat de Madagascar de Karaté individuel. Plusieurs événements se dérouleront autour de ce grand rendez-vous.

La ville d'eau accueillera du 30 octobre au 2 novembre cette compétition nationale, placée sous l'égide de la Fédération de Karaté-Do de Madagascar (FKM). Ce sommet réunira les champions des ligues régionales dans les catégories cadet, junior et senior, en kata et kumité. « La compétition est exclusivement réservée aux champions de chaque ligue, selon les catégories de la Fédération mondiale de karaté. Les ligues participantes devront être à jour de leurs affiliations 2025, licences et passeports sportifs », précise le communiqué de la FKM.

Les délégations sont attendues dès le jeudi 30 octobre. Le vendredi sera consacré à l'accréditation, à l'enregistrement, au briefing des arbitres et coachs, suivi d'une assemblée générale et du tirage au sort. Les combats débuteront le samedi, avec les finales prévues pour le dimanche. En amont, des stages techniques et d'arbitrage seront organisés pour renforcer les compétences des officiels et des pratiquants. Les compétitions devront se conformer strictement aux règlements internationaux en vigueur. Le président de la FKM, le Dr Emile Ratefinanahary, a salué l'engagement de la ville hôte :

« Ce championnat est l'aboutissement d'une année d'efforts. C'est ici que nos athlètes viennent prouver leur valeur, dans le respect, le courage et la maîtrise de soi. Que cette rencontre soit une fête du sport et de la fraternité. » La Ligue de Vakinankaratra est déjà prête à accueillir ce sommet national, tant sur le plan des infrastructures que de l'hébergement des athlètes. « Vakinankaratra est une terre de karaté. Nous sommes honorés d'accueillir les meilleurs karatékas du pays. Que ces journées soient marquées par la passion, l'excellence et la solidarité », a exprimé avec fierté la présidente de la Ligue hôte, Andrianarilala Aina Midget.

