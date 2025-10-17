Madagascar: Festival International du Film de l'Océan Indien (FIFOI) appel à films, ouvert pour la 3e édition

Né de la volonté de France Télévisions et porté par l'association Hors Champs Réunion, le Festival International du Film de l'Océan Indien (FIFOI) s'impose peu à peu comme un rendez-vous cinématographique majeur.

Dédié à la richesse culturelle des îles et des pays riverains de l'océan Indien, il prolonge l'esprit du FIFO (Festival International du Film Documentaire Océanien) dans le Pacifique, en faisant résonner les cultures, les histoires et les langues régionales de l'Océan Indien au-delà de leurs frontières.

Une édition très attendue

La troisième édition du FIFOI se déroulera à La Réunion, du 14 au 19 avril 2026. Le festival a déjà lancé son appel à films, invitant cinéastes et créateurs, qu'ils soient émergents ou confirmés, à soumettre leurs oeuvres avant le 30 novembre 2025.

Les œuvres retenues intègrent la Sélection officielle 2025 et concourent dans deux catégories principales :

· Compétition Courts Métrages (fiction et documentaire)

· Compétition Longs Métrages Documentaires

Une vitrine pour la création indianocéanique

La singularité du FIFOI réside dans son ancrage régional et son ambition de refléter la vitalité créative de la zone océan Indien. Seuls les films tournés dans cet espace géographique sont éligibles. Les pays et territoires concernés comprennent notamment l'Afrique du Sud, les Comores, l'Inde, le Kenya, Maurice, Mayotte, le Mozambique, La Réunion, Rodrigues, les Seychelles, la Somalie, le Sri Lanka, la Tanzanie, Zanzibar, les Terres Australes et Antarctiques Françaises, ainsi que Madagascar.

Le festival met un accent particulier sur les documentaires et récits valorisant les cultures, les histoires et les langues de la région. Une occasion précieuse pour la Grande Île de faire rayonner ses talents créatifs et ses spécificités culturelles sur la scène internationale. Ça a déjà été le cas lors de la précédente édition, grâce au film « La Zone » de Tovoniaina Rasoanaivo et Luck Razanajaona, par exemple. Il s'agit d'une immersion dans la vie quotidienne de jeunes détenus de 17 à 21 ans à la Maison centrale d'Antanimora à Antananarivo. Le film a notamment reçu le prix du jury lors de cette deuxième édition.

Des conditions précises.

Les longs métrages documentaires doivent avoir été produits après le 1er janvier 2022 et durer entre 52 et 105 minutes. Afin de garantir leur accessibilité, les films devront être sous-titrés en français ou en anglais.

Un marché du film en plein essor.

Au-delà des projections et des récompenses, le FIFOI s'engage à structurer l'industrie audiovisuelle régionale. Le festival intègre désormais un Marché du Film, incluant des sessions de pitchs pour les courts et longs métrages. Cet espace de rencontre favorise le réseautage, les partenariats et la coopération entre professionnels du secteur dans toute la zone océan Indien.

Les cinéastes ont jusqu'au 30 novembre 2025 pour soumettre leurs films. Le FIFOI les invite à participer à cette aventure artistique et humaine, rappelant avec justesse sa devise :

« Vos images nourrissent nos émotions. »