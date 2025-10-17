Madagascar: Mouv'DIANA - « La lutte est loin d'être terminée ! »

Le collectif Mouv'DIANA, composé de jeunes talentueux ainsi que d'érudits, a tenu un conférence de presse hier, jeudi 16 octobre, au jardin place Foch Antsiranana pour remercier la population locale, notamment les étudiants universitaires, le mouvement Gen-Z et les influenceurs.

Cependant, les membres ont constaté l'absence des artistes diegolais. « Aux artistes, surtout les chanteurs, vous êtes les leaders d'opinion, les porte-voix de cette région pourtant, vous n'avez pas assisté à la manifestation. C'est regrettable », a déploré Christo Anderssen Mahazomora. Par ailleurs, Mouv'DIANA est persuadé que le combat continue malgré les acquis.

« L'arbre est tombé, ses racines sont toujours ancrées dans le sol. Il faut complètement déraciner le système », a martelé Pathinick Fety. En effet, la situation à Madagascar, celle de la partie septentrionale, en particulier, s'avère opaque. De ce fait, ces jeunes suggèrent la concertation. « Il est impératif que le régime actuel écoute l'aspiration du peuple, en l'occurrence les habitants des régions.

Le dialogue régional est urgent et important. Avant d'instaurer un système, il faut tenir compte des attentes populaires afin de connaître la réalité locale. Que les décisions ne soient plus dictées depuis Antananarivo », a souligné Sullivan Maro, étudiant en droit de la Faculté DEGSP de l'Université d'Antsiranana. En outre, Mouv'DIANA incite les acteurs de changement, les forces vives, les associations des jeunes, les artistes toutes disciplines confondues, les érudits à se réunir dans l'intention de se concentrer sur le sujet.