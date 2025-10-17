Madagascar: Island Padel Cup 2025 - Le Padel à l'assaut de l'Océan Indien

La deuxième édition de l'Island Padel Cup (IPC) se profile comme un événement phare pour le padel dans l'Océan Indien. Prévu du 30 octobre au 2 novembre 2025 à l'île Maurice, ce tournoi réunit les meilleures sélections nationales de la région : Madagascar, La Réunion et Maurice. Organisé de manière binationale entre le Malagasy Pro Padel Tour et la Fédération Mauricienne de Padel, l'Island Padel Cup vise non seulement à couronner des champions, mais aussi à promouvoir le tourisme sportif, renforcer les liens inter-îles et positionner le padel comme une discipline unificatrice.

Selon Gary Ah-Waye, co-fondateur de l'Island Padel Cup, l'événement se déroulera à l'Urban Club de Rivière Noire, un site doté d'infrastructures modernes adaptées à une compétition de haut niveau. Au-delà de la compétition élite, un tournoi ouvert, l'Island Padel Tour Open, permettra à tous les joueurs de participer, favorisant l'inclusivité et la convivialité du sport. L'édition 2024, tenue à Madagascar, avait vu les hommes malgaches s'imposer chez eux, tandis que les femmes réunionnaises avaient triomphé en finale face aux Malgaches. Cette année, le changement de décor à l'extérieur pour les tenants du titre ajoute du piquant à la rivalité régionale. Dans une interview exclusive, Gary Ah-Waye, co-fondateur de l'IPC, nous livre sa vision dans une série de déclarations recueillies récemment.

Sur l'évolution de l'événement : « L'édition 2025 marque un vrai cap dans l'évolution de l'Island Padel Cup. D'abord sur le plan structurel, avec une organisation binationale entre le Malagasy Pro Padel Tour et la Fédération Mauricienne de Padel, ce qui renforce les liens entre nos îles sur le plan sportif et professionnalise davantage l'événement. L'objectif est de positionner l'IPC non seulement comme un tournoi majeur, mais comme une véritable fête du padel dans l'Océan Indien. Au-delà de cette dynamique, nous portons aussi une vision commune : que le padel trouve naturellement sa place au sein des Jeux des Îles de l'Océan Indien, afin de refléter l'essor et l'unité régionale qu'il incarne. Et, à plus long terme, qu'il puisse devenir une discipline olympique à part entière ».

Sur l'organisation pratique : « L'organisation est bien avancée. L'événement se tiendra à l'Urban Club de Rivière Noire, un lieu qui offre des infrastructures modernes et une capacité d'accueil idéale pour une compétition de ce niveau. Les Mauriciens sont actuellement en entraînement physique intensif, preuve qu'ils prennent l'événement très au sérieux et qu'ils souhaitent défendre leurs couleurs avec ambition. L'ensemble de ces délégations confirme que le niveau de cette deuxième édition de l'Island Padel Cup sera encore plus relevé, avec une intensité et une rivalité sportive à la hauteur des ambitions régionales ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les défis pour Madagascar : « Nous faisons tout notre possible pour préparer nos équipes dans de bonnes conditions, malgré le contexte difficile que traverse actuellement Madagascar. La réalité, c'est que nous sommes loin d'avoir eu la préparation idéale. Les événements récents ont ralenti notre rythme d'entraînement et perturbé notre organisation, mais l'état d'esprit du groupe reste intact. L'équipe masculine, tenante du titre, aborde cette édition avec beaucoup d'humilité et de fierté, consciente de la difficulté de défendre sa couronne à l'extérieur. De leur côté, les dames, finalistes l'an dernier derrière La Réunion, reviennent avec une motivation particulière et l'envie de prendre leur revanche. Cette année, nous avons aussi choisi d'intégrer deux jeunes espoirs prometteurs : Irianja Randriamanana chez les hommes et Miotisoa Rasendra chez les dames.

Âgés de moins de 20 ans, ils se sont illustrés par leur sérieux, leur attitude et leur progression constante lors des derniers tournois avant le gel du classement Orange MPPTour. Leur sélection n'est pas symbolique : elle s'inscrit dans une véritable volonté de transmission et de construction à long terme. Nous voulons leur offrir une première expérience internationale, car ces jeunes représentent plus qu'un avenir sportif, ils incarnent le moteur du développement du padel malgache. En leur donnant cette exposition et cette responsabilité, nous préparons la relève et posons les bases d'une nouvelle génération capable de faire rayonner Madagascar sur la scène régionale et, demain, continentale. Oui, la préparation a été compliquée, mais l'envie, la solidarité et la détermination sont toujours là. Et parfois, c'est dans l'adversité que naissent les plus belles performances ».

Sur les ambitions futures : « Notre ambition dépasse largement les frontières de nos îles. L'Island Padel Cup 2025 se veut un tremplin du padel africain vers la scène mondiale. Nous voulons démontrer que les îles de l'Océan Indien peuvent produire des événements d'excellence, capables d'attirer joueurs, médias et partenaires internationaux. L'idée, c'est que d'ici 2026-2027, l'Island Padel Cup devienne une référence sportive et économique : un point de convergence entre performance, tourisme et développement durable. L'événement bénéficie du soutien de plusieurs partenaires : Orange, Bet261, BNI, Nea, XXL, Padel Store Madagascar, TAF, PPM, Carré Conciergerie, Sanifer et Padelcube. Ces collaborations soulignent l'aspect économique et professionnel de l'Island Padel Cup ».

Les Sélections Nationales :

- Madagascar (Hommes, champions en titre) : Tokiana Ratsimandresy, Toavina Ratsimandresy, Corentin Haener, Marin Fontaine, Miary Zo Rakotondramboa, Landry Rabezafy, Jacky Ramananjatovo et Irianja Randriamanana. Sélectionnés via le classement du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour, ils intègrent le jeune espoir Irianja Randriamanana (moins de 20 ans), symbole de la relève.

- Madagascar (Femmes, finalistes 2024) : Zarah Razafimahatratra, Prisca Razafimamonjy, Fitia Rakotondramboa, Miora Raoilison, Lalaina Radilofe, Miotisoa Rasendra et Michela Bonsignoro. Là aussi, la jeune Miotisoa Rasendra (moins de 20 ans) représente l'avenir, choisie pour son sérieux et sa progression malgré le gel du classement.

- La Réunion (Hommes, finalistes 2024) : Alexandre Pichon de Bury, Léo Perez, Paul-Henri Teyssedre, Giovanni Romeo, Baptiste Maitre, Silvain Morau et Alexandre Cabon. Une délégation compétitive pour challenger les Malgaches.

- La Réunion (Femmes, championnes en titre) : Anna-Blue Houarau, Flore Poupart, Élodie Lecler, Elisa Guiraud, Shona-Li Query, Stéphanie Collado, Jennifer Déguigné et Ludivine Grondin. Favorites après leur victoire spectaculaire en 2024.

- Maurice (Hommes) : Mathieu Vallet, Amaury De Beer, Nicolas Legros, Josselin Cotin, Olivier Couacaud, Sébastien Tronc et Enzo Merven. L'équipe est en entraînement physique intensif, déterminée à briller sur son sol.

- Maurice (Femmes) : Laura Koening, Alice Danjoux, Céline Desvaux de Marigny, Cécile Park, Mégane Rasamimanana, Nadia Vallet et Laeticia Gossart. Prêtes à défendre leurs couleurs avec ambition.