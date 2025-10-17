Madagascar: Soins gratuits - Affluence importante dans les centres de santé

Les soins de proximité se poursuivent dans les centres hospitaliers, offrant une véritable aubaine aux patients.

Les campagnes de soins de proximité continuent d'attirer une foule nombreuse à travers le pays, constituant une véritable opportunité pour les malades. Elles se tiennent aussi bien dans les Centres hospitaliers de référence de district (CHRD) que dans les Centres hospitaliers de référence de région (CHRR).

« Cela fait longtemps que je n'avais pas pu consulter. Aujourd'hui, j'ai pu faire contrôler ma tension sans dépenser un centime. Je repars rassuré », confie Rakotoarisoa, un septuagénaire bénéficiaire des soins gratuits au CHRD d'Antanifotsy.

La "Journée porte ouverte" a permis à de nombreux habitants de bénéficier de consultations, de dépistages et de soins dentaires gratuits. L'événement a rencontré un vif succès, révélant le besoin criant de services de santé accessibles et abordables. Face à cette opportunité, de nombreuses personnes se sont rendues massivement dans les centres hospitaliers pour recevoir des soins.

Ces actions ne se limitent pas à Antanifotsy. Elles sont organisées dans plusieurs régions du pays dans le cadre d'une stratégie nationale visant à rapprocher les services de santé des populations et à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Pour le ministère de la Santé publique, l'objectif est clair : rendre la santé accessible à tous, notamment aux communautés éloignées des grands centres médicaux.

Une chance

D'autres opérations similaires sont déjà programmées. La semaine prochaine, l'hôpital de Morondava accueillera une nouvelle Journée porte ouverte afin de permettre à la population locale de bénéficier de consultations et de dépistages gratuits.

Au CHRR Vakinankaratra, les prestations annoncées sont variées et couvrent de nombreux besoins : consultations générales, dépistages du diabète, du VIH et du cancer du sein, services de planning familial, analyses de sang, consultations prénatales et échographies, chirurgies d'hernie pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que consultations ORL. Ces initiatives visent à renforcer la couverture médicale et à sensibiliser la population à la prévention.

Pour de nombreux patients, ces campagnes représentent une chance unique d'accéder à des soins qu'ils n'auraient pas pu se permettre autrement.

« Ces consultations de proximité sont une vraie bénédiction. Je n'aurais jamais pu me déplacer jusqu'à l'hôpital central, mais aujourd'hui tout s'est fait facilement », témoigne Soatiana, une mère de famille.

Ces journées contribuent non seulement à soigner, mais aussi à éduquer et sensibiliser la population aux enjeux de santé publique. Elles s'inscrivent dans une dynamique nationale visant à rapprocher la santé des citoyens et à garantir une meilleure couverture sanitaire pour tous..