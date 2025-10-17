Madagascar: Soins gratuits - Affluence importante dans les centres de santé

17 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les soins de proximité se poursuivent dans les centres hospitaliers, offrant une véritable aubaine aux patients.

Les campagnes de soins de proximité continuent d'attirer une foule nombreuse à travers le pays, constituant une véritable opportunité pour les malades. Elles se tiennent aussi bien dans les Centres hospitaliers de référence de district (CHRD) que dans les Centres hospitaliers de référence de région (CHRR).

« Cela fait longtemps que je n'avais pas pu consulter. Aujourd'hui, j'ai pu faire contrôler ma tension sans dépenser un centime. Je repars rassuré », confie Rakotoarisoa, un septuagénaire bénéficiaire des soins gratuits au CHRD d'Antanifotsy.

La "Journée porte ouverte" a permis à de nombreux habitants de bénéficier de consultations, de dépistages et de soins dentaires gratuits. L'événement a rencontré un vif succès, révélant le besoin criant de services de santé accessibles et abordables. Face à cette opportunité, de nombreuses personnes se sont rendues massivement dans les centres hospitaliers pour recevoir des soins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces actions ne se limitent pas à Antanifotsy. Elles sont organisées dans plusieurs régions du pays dans le cadre d'une stratégie nationale visant à rapprocher les services de santé des populations et à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Pour le ministère de la Santé publique, l'objectif est clair : rendre la santé accessible à tous, notamment aux communautés éloignées des grands centres médicaux.

Une chance

D'autres opérations similaires sont déjà programmées. La semaine prochaine, l'hôpital de Morondava accueillera une nouvelle Journée porte ouverte afin de permettre à la population locale de bénéficier de consultations et de dépistages gratuits.

Au CHRR Vakinankaratra, les prestations annoncées sont variées et couvrent de nombreux besoins : consultations générales, dépistages du diabète, du VIH et du cancer du sein, services de planning familial, analyses de sang, consultations prénatales et échographies, chirurgies d'hernie pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que consultations ORL. Ces initiatives visent à renforcer la couverture médicale et à sensibiliser la population à la prévention.

Pour de nombreux patients, ces campagnes représentent une chance unique d'accéder à des soins qu'ils n'auraient pas pu se permettre autrement.

« Ces consultations de proximité sont une vraie bénédiction. Je n'aurais jamais pu me déplacer jusqu'à l'hôpital central, mais aujourd'hui tout s'est fait facilement », témoigne Soatiana, une mère de famille.

Ces journées contribuent non seulement à soigner, mais aussi à éduquer et sensibiliser la population aux enjeux de santé publique. Elles s'inscrivent dans une dynamique nationale visant à rapprocher la santé des citoyens et à garantir une meilleure couverture sanitaire pour tous..

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.