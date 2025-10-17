Afrique: CHAN - Les primes des Barea attendues sur leurs comptes bancaires

Les primes des Barea au CHAN, virées par la CAF sur le compte de la Fédération malgache de football (FMF) à la fin septembre, sont désormais en attente de positionnement.

La date limite fixée est passée. Certains joueurs des Barea, médaillés d'argent lors du 8e Championnat d'Afrique des nations (CHAN), expriment leur mécontentement: « Nous en avons assez des promesses sans concrétisation. » Depuis mardi, ils s'appellent entre eux pour savoir si certains ont déjà reçu leur prime, mais sans succès.

Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, avait déclaré le 3 octobre, après avoir reçu les Barea et leur encadrement, que « les prize money seraient virées au plus tard le 15 octobre ». Joint au téléphone hier, à son retour de déplacement, il a confirmé : « C'est vrai que j'ai dit qu'à mon retour au pays, après une réunion à l'extérieur et après avoir assisté aux matchs des Barea comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires, nous procéderions aux virements. Et c'est déjà fait, les primes ont été virées hier (mercredi). »

Interrogé sur le montant individuel des primes, le président n'a pas souhaité donner de précisions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Contacté également hier, le coach Romuald Rakotondrabe, déjà en Tanzanie, a confirmé avoir été informé du virement : « Le président de la fédération m'a dit que les primes ont déjà été virées. »

Manque de transparence

L'administration de la FMF avait collecté les relevés d'identité bancaire (RIB) de chaque bénéficiaire - joueurs, staff technique, médecin et représentants administratifs - dès la rencontre du 3 octobre.

En théorie, les bénéficiaires disposant d'un compte dans la même banque que la fédération devraient percevoir leur prime dès ce vendredi, tandis que les autres devront patienter environ 72 heures supplémentaires.

Certains joueurs confient néanmoins : « Nous attendons dans le suspense, sans connaître à l'avance le montant exact. »

Le total des prize money remportées par les Barea s'élève à 1 200 000 dollars, soit environ 5,3 milliards d'ariary. Selon la répartition prévue, 60 % seront alloués aux membres de la délégation - joueurs et staff - tandis que 40 % reviendront à la FMF pour couvrir les frais de droits TV, d'hébergement et de déplacement durant la compétition.