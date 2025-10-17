Madagascar: RN6 - Pont SOFIA - Le plongeon d'un taxi-brousse fait neuf morts

Après avoir percuté le garde-fou, un taxi-brousse a chuté du pont Sofia, entraînant la mort de neuf passagers, hier aux premières heures de la matinée.

Neuf morts et sept blessés graves. Tel est le bilan dramatique d'un accident survenu hier vers 2 h 30 du matin sur le pont Sofia, dans la commune de Marovantaza, district d'Analalava. Les victimes se trouvaient à bord d'un minibus de transport public qui a chuté du pont, considéré comme le plus long du pays.

Le véhicule, en provenance de Mahajanga et se dirigeant vers Antsohihy, s'est brusquement déporté sur la gauche, a heurté la rambarde de sécurité avant de basculer dans une rizière en contrebas. Sept passagers sont morts sur le coup, deux autres ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Parmi les victimes figurent cinq femmes et quatre hommes, majoritairement des jeunes, dont deux étudiants identifiés sous les noms de Sylviane et Ranaivoson.

Le chauffeur, grièvement blessé -- un bras sectionné -- ainsi que son aide-chauffeur, également en état critique, ont été évacués vers Mahajanga. Un passager indemne a quitté les lieux avant l'arrivée des secours, rendant son identification impossible. Ce départ précipité explique pourquoi le nombre total de passagers a été confirmé à seize.

Les gendarmes de Boriziny, alertés des faits, ont sécurisé la zone et pris en charge les effets personnels des voyageurs. Deux dépouilles attendent encore d'être récupérées par leurs proches.

Le chef du district de Boriziny, accompagné d'une ambulance, s'est rendu sur place dès l'annonce du drame. À Antsohihy, la maire a dépêché un véhicule pour rapatrier les corps vers leurs familles.

Les blessés, toujours hospitalisés à Mahajanga, ne sont pas encore en état de témoigner. L'enquête reste donc suspendue à leur rétablissement. En attendant, les familles endeuillées tentent de faire face à l'insoutenable : la perte brutale de leurs enfants, frères, sœurs et amis.

Les dégâts matériels sont considérables. Le taxi-brousse est complètement éventré, sa carrosserie broyée à l'avant comme sur les flancs. Ce drame serait le plus meurtrier jamais enregistré sur le pont Sofia, une infrastructure vétuste et particulièrement élevée, rendant toute chute d'autant plus tragique.