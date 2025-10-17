Sénégal: Un nouveau projet lancé pour une meilleure représentation des femmes dans les collectivités territoriales

Dakar — Le renforcement de la présence des femmes dans les instances de gouvernance territoriale constitue l'axe majeur d'un nouveau projet mis en oeuvre par le Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC), en partenariat avec l'ambassade du Canada à Dakar.

Intitulé Projet de promotion des femmes à la tête des collectivités territoriales (PROFECOT) "Dolel Jigeen", ce projet a été lancé jeudi, à Dakar, lors d'une cérémonie à laquelle prenaient part des organisations de promotion de la femme et des structures publiques, dont le ministère de la Famille et des Solidarités et celui des Collectivités territoriales.

"Il est nécessaire de doter les femmes élues, les candidates, le personnel politique et les responsables associatifs de compétences, de moyens et d'espaces d'expression leur permettant, lors des prochaines consultations locales de 2027, d'influencer significativement le cours politique et les espaces de décision par une présence qualitative et quantitative au sein des collectivités territoriales", a plaidé, à ce sujet, Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC.

Ce projet dont la première phase s'étend jusqu'en février 2026, concerne huit communes dans les quatre régions que sont Dakar, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Sa mise en oeuvre s'appuie sur des séances de formation et de sensibilisation, des coachings sur le leadership féminin en plus d'un plaidoyer auprès des autorités pour le respect de la parité.

"Nous souhaitons que ce projet soit non seulement une réponse rapide aux inégalités, mais aussi une vision partagée, celle d'une gouvernance locale plus inclusive, participative et équitable", a soutenu M. Fall.

La directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités, Astou Diouf Guèye, a souligné, pour le déplorer, la faible présence des femmes dans les instances de décision des mairies et conseils départementaux.

"Seules 18 femmes occupent la fonction de maire sur les 558 communes dont dispose le Sénégal. Soit à peine 3% des exécutifs locaux. Et trois présidentes de conseil départemental sur 43 dans le pays" a-t-elle détaillé.

Selon Astou Diouf Guèye, ces chiffres traduisent "des défis pressants" corrélés aux stéréotypes de genre et aux pesanteurs socio-culturelles.

Mme Diouf note que les textes en rapport avec la parité sont bien établis malgré un défaut d'application effective qui contribue à conforter les inégalités.

Le représentant du ministère des Collectivités territoriales, Mamadou Diouf, a appelé les femmes à s'impliquer davantage dans la conception de l'Acte 4 de la décentralisation, aux fins d'apporter des suggestions à même de pouvoir changer les choses.