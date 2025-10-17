Sénégal: Amadou Ndieck Sarré insiste sur la formation duale pour l'insertion des jeunes

Dakar — Le gouvernement mise sur une généralisation de la formation duale, alliant théorie et pratique, pour une meilleure insertion des jeunes, a réaffirmé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Il a réitéré cette orientation à l'ouverture des assises de l'entreprise du Conseil national du patronat (CNP), jeudi, à Dakar.

"A l'issue de nos panels d'aujourd'hui, a-t-il dit, nous aurons à améliorer encore le document que nous sommes en train d'élaborer pour que la méthode duale soit généralisée dans notre pays parce que nous voulons que les jeunes qui sont formés dans notre pays soient immédiatement opérationnels quand ils sortent de la formation".

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle technique "travaille à former cette formidable jeunesse et la mettre à la disposition des entreprises, afin de répondre aux besoins du marché du travail et de soutenir la compétitivité économique du pays".

Amadou Moustapha Ndieck Sarré a salué "le sens élevé des responsabilités" du président du CNP, Baïdy Agne, rappelant avoir effectué avec lui une mission commune en Suisse pour s'inspirer du modèle dual de formation.

"À l'issue de cette mission, M. Agne s'était engagé à être le principal promoteur de cette méthode au Sénégal", a-t-il indiqué en parlant de la formation duale, qui permet notamment de permet de former des spécialistes avec un niveau de qualification intermédiaire.

M. Sarré a signalé que l'un des thèmes centraux des assises de l'entreprise du CNP porte justement sur l'application et le financement du modèle dual au Sénégal, précisant que les travaux en cours visent à l'adapter au contexte national pour que "les jeunes soient immédiatement opérationnels à la fin de leur formation".

Évoquant les réformes économiques engagées par le gouvernement, il a rappelé l'adoption du nouveau Code des investissements et du Code général des impôts, destinés à rendre les entreprises plus compétitives et à attirer davantage d'investissements.

"Notre obligation est d'améliorer l'environnement économique pour un Sénégal prospère et inclusif", a assuré le ministre, réaffirmant l'engagement de son département à accompagner le secteur privé dans la promotion de l'emploi et la formation des jeunes.