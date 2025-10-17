Tunisie: Déviation partielle de la circulation au niveau de Lacagna à partir de samedi

Le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat a informé, dans un communiqué publié ce vendredi, tous les usagers de la route régionale n° 22 (l'entrée sud de la capitale) d'une déviation partielle de la circulation au niveau du pont de La Charguia (Lacagna) à partir du samedi 18 octobre 2025 et pour une durée de trente jours, dans le cadre de la poursuite des travaux du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale - lot n° 2.

Le Ministère a appelé les usagers venant de la zone de l'Hôpital des Grands Brûlés et se dirigeant vers le centre de la capitale (centre-ville, aéroport, Bizerte) à rester sur l'extrême droite avant d'atteindre le pont de La Charguia et à emprunter la nouvelle route aménagée à cet effet. Il a précisé que la circulation restait inchangée pour les usagers se dirigeant vers El Ouardia et Bab Alioua via le pont de La Charguia.

Le Ministère a également appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter les signaux de signalisation directionnels, tout en rappelant aux conducteurs de poids lourds la nécessité de se conformer et de respecter l'interdiction de circulation à l'intérieur de la capitale pendant les heures de pointe du matin et du soir.