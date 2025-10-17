Tunisie: L'agresseur de la ligne 5 du métro léger arrêté

Suite à l'agression du métro léger numéro 5 par une personne en état d'ébriété, qui a cassé les vitres des fenêtres et des portes, une patrouille de sécurité relevant de la sous-direction des Interventions et du Secours (relevant de la Direction de la Police de Secours), accompagnée des unités du district de la Sûreté Nationale d'El Omrane, a pu identifier et arrêter le suspect en peu de temps, vers deux heures du matin ce vendredi.

Il s'est avéré que cet individu faisait l'objet d'un mandat de recherche pour trafic de drogue.

Après consultation du ministère public, il a été placé en garde à vue pour dégradation de biens publics.