L'acteur tunisien Hamouda Ben Hassine a remporté le prix du meilleur acteur lors de la sixième édition du Festival international de théâtre de Bagdad.

Il a été couronné pour son rôle dans la pièce de théâtre « Jacaranda », écrite par Abdelhalim Massoudi, mise en scène par Nizar Saïdi et produite par l'Établissement du Théâtre National Tunisien.

La sixième édition du Festival international de Bagdad, qui avait débuté le 10 octobre, s'est achevée hier soir avec la remise des prix aux lauréats.

La pièce « Dance of the Weave » (Danse du Tissage) de l'Inde a remporté le prix du meilleur spectacle, tandis que le prix de la meilleure performance collective est revenu à la pièce « Particles of Chaos » (Particules du Chaos) d'Iran. Le jury a décerné son prix spécial à la pièce « The Garden of the Hesperides » (Le Jardin des Hespérides) d'Espagne.

L'Irakien Muhannad Hadi a remporté le prix de la meilleure mise en scène pour la pièce « Ma'tam Al-Sayyid Al-Walid » (Les funérailles de Monsieur le Père), tandis que le prix de la meilleure écriture théâtrale (meilleure pièce) est revenu à l'Irakien Alaa Qahtan pour la pièce « Talaq Muqaddas » (Divorce sacré).