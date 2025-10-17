Tunisie: Moez Soussi - « La masse salariale au pays augmentera de 10% en 2026 »

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'expert économique et professeur universitaire Moez Soussi a indiqué, ce vendredi, que « la masse salariale en Tunisie augmentera d'au moins 10 % au cours de l'année 2026 ».

Soussi a expliqué, lors de son passage dans l'émission « Sabah El Ward » sur Mosaïque FM, que « le budget proposé pour 2026 sera d'environ 79 627 millions de dinars, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l'année 2025 », confirmant la possibilité « qu'une dynamique se produise au niveau du budget afin de couvrir les 10 % relatifs aux salaires. »

Soussi a précisé que « l'approbation d'une augmentation des salaires dans les secteurs public et privé ne signifie pas que les employés percevront cette augmentation dès janvier 2026 », soulignant que « l'approbation de l'augmentation des salaires n'annule pas les négociations sociales. »

Soussi a également indiqué que « le volume du remboursement de la dette connaîtra une baisse au cours de l'année 2026 », confirmant que « le taux d'endettement diminuera également au cours des prochaines années. »

