Tunisie: Le Kef - 1300 doses de vaccin contre la grippe saisonnière administrées aux seniors et aux personnes souffrant de maladies chroniques

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ont commencé, ce jeudi, dans tous les centres de santé de base du gouvernorat du Kef au profit des malades chroniques, suite à l'administration de 1300 doses en leur faveur, selon ce qu'a déclaré Mohamed Ben Chaabane, sous-directeur des soins de santé de base à la Direction régionale de la Santé du Kef.

Ben Chaabane a affirmé, dans une déclaration à l'agence « TAP », que les opérations de vaccination seront menées à partir d'aujourd'hui dans 91 centres de santé de base répartis sur l'ensemble des délégations du gouvernorat, appelant ceux des catégories ciblées qui souhaitent bénéficier de cette vaccination à contacter les centres de santé de base dont ils dépendent.

Il a rappelé que la Direction régionale de la Santé du Kef a l'habitude d'organiser la vaccination saisonnière chaque année dans le but de protéger les catégories fragiles contre la grippe saisonnière qui peut menacer leur santé, selon son estimation.

Il a souligné que le vaccin est également disponible dans les pharmacies privées et que toute personne souhaitant en bénéficier peut l'acheter, précisant que son prix est fixé par le ministère de la Santé, selon ses dires.

