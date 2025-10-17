Tunisie: 374 centrales photovotaïques pour alimenter les établissements publics

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de transition énergétique au sein des établissements publics, l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) vise à installer 374 centrales photovoltaïques dans plus de 330 établissements répartis sur l'ensemble du territoire de la République, d'une capacité de 39 mégawatts, selon ce qu'a déclaré aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2025, Karim Neffzi, sous-directeur de l'administration de l'énergie solaire à l'Agence.

Dans une intervention téléphonique lors de l'émission « Youm Saïd » (Journée Heureuse), Karim Nefzi a indiqué que ces centrales, une fois entrées en production, couvriront entre 20% et 100% de la consommation d'électricité, précisant que les établissements raccordés à la basse tension couvriront 100% de leur consommation, contre au moins 20% pour les établissements raccordés à la haute tension, ce qui contribuera à alléger les finances publiques.

Nefzi a souligné que plus de 21 ministères sont impliqués dans le programme de transition énergétique dans les établissements publics, insistant dans ce contexte sur l'aspect de sensibilisation sur lequel l'Agence a commencé à travailler à travers des spots de sensibilisation et en exhortant les citoyens et les agents à contribuer à l'économie d'énergie par la rationalisation de la consommation.

Il a noté que le programme vise à produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, à soutenir les opérations d'efficacité énergétique et à réduire la facture d'électricité par l'utilisation de lampes à économie d'énergie, de climatiseurs plus efficaces et productifs, et par l'installation de l'énergie solaire.

Karim Nefzi a souligné l'importance de réduire le gaspillage d'énergie, en particulier dans les établissements publics.