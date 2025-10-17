Afrique: Coupe du Monde 2026 - Plus d'un million de billets déjà écoulés

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé ce jeudi que plus d'un million de billets ont été vendus pour la Coupe du Monde 2026, suite à la fin de la phase de prévente organisée par la société de cartes Visa

La FIFA a ajouté dans un communiqué que des supporters de 212 pays et territoires ont participé à l'achat de billets pendant la période de prévente qui a commencé à la mi-septembre dernier.

Les résidents des trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, sont en tête de la liste des demandes, suivis par l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, la Colombie, l'Argentine et la France.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré : « Quel accomplissement passionnant sur notre route vers la Coupe du Monde 2026.

« Aujourd'hui, nous célébrons le franchissement du seuil du million de billets après la phase de prévente via les cartes Visa, ce qui est une excellente preuve que la Coupe du Monde la plus ambitieuse et la plus inclusive de l'histoire de la FIFA suscite un énorme enthousiasme mondial. »

Jusqu'à présent, 28 équipes se sont qualifiées pour le tournoi, qui sera le premier à accueillir 48 équipes et à organiser 104 matchs dans 16 villes des trois pays hôtes, selon Reuters.

La FIFA a indiqué que la première phase des ventes générales débutera le 27 octobre, proposant des billets pour des matchs individuels ainsi que des forfaits spécifiques aux stades et aux équipes.

Une plateforme officielle de revente de billets a également été lancée pour protéger les supporters contre les reventes invalides ou non autorisées.

La Coupe du Monde 2026 se déroulera dans des stades aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marquant la première fois que trois pays co-organiseront le tournoi.