Tunisie: Le pays séduit les investisseurs turcs dans le secteur du tourisme médical

L'ambassade de Tunisie à Ankara a organisé, mercredi 16 octobre, à Istanbul, une rencontre consacrée au tourisme médical et de bien-être en Tunisie, sur le thème : "La coopération tuniso-turque dans le domaine du tourisme médical et de bien-être", en marge du Forum de coopération économique arabo-turc, qui se tient du 14 au 17 octobre 2025.

Selon un communiqué publié sur la plateforme Tunisia InfoHub du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations économiques et d'investissement entre la Tunisie et la Turquie, et à promouvoir des partenariats gagnant-gagnant entre les deux pays.

L'événement, qui a réuni plusieurs hommes d'affaires turcs et arabes, des représentants du secteur privé, des professionnels de la santé, des experts et des acteurs associatifs, a constitué une opportunité privilégiée pour promouvoir la Tunisie comme destination de référence du tourisme médical et de bien-être.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation tunisienne, conduite par l'ambassadeur de Tunisie en Turquie, Ahmed Ben Sghaier, comprenait Bchira Rhaim, directrice générale chargée de l'exportation des services de santé et du soutien à l'investissement au ministère de la Santé, ainsi que Chahnez Guizani, directrice générale de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie.

Elle a présenté un exposé mettant en lumière les atouts et réussites de la Tunisie dans ce domaine, qui lui ont permis de se positionner parmi les destinations régionales et internationales les plus compétitives.

Les intervenants ont souligné que ces réussites reposent sur la compétence du corps médical tunisien, la modernité des infrastructures hospitalières et thermales, les prix compétitifs et la position géographique stratégique de la Tunisie, enrichie par son patrimoine culturel et la diversité de ses paysages.

Les participants ont également visionné une vidéo promotionnelle présentant le secteur de la santé tunisien, les services destinés aux patients étrangers, ainsi que des images illustrant les centres de thalassothérapie du pays.

De leur côté, Bulent Akarcali, ancien ministre turc de la Santé et du Tourisme, et Dr Aysun Bay, présidente de l'Association turque de tourisme médical, ont mis en avant l'importance de renforcer la coopération tuniso-turque dans ce secteur prometteur, à la lumière des expériences réussies des deux pays.

Ils ont exprimé leur volonté d'établir des réseaux de partenariat avec les acteurs tunisiens et de participer aux événements sectoriels organisés de part et d'autre.

Enfin, une exposition a été organisée à cette occasion, présentant un stand dédié au tourisme médical et de bien-être en Tunisie, équipé d'un écran de projection, de brochures, de supports visuels et de documents sur les projets d'investissement à venir.