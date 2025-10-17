Tunisie: Suivi du plan de redressement du complexe agricole d'Enfidha à l'approche de la saison oléicole

Une séance de travail s'est tenue jeudi au siège du gouvernorat de Sousse, consacrée au suivi de la situation du complexe agricole d'Enfidha.

Le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison agricole et la campagne de récolte des olives 2025/2026. Elle a également permis d'évaluer les étapes du plan de redressement du complexe et de suivre la mise en oeuvre des décisions prises lors de la réunion du 11 avril 2025.

Au cours de la séance, le commissaire régional au développement agricole et le directeur du complexe ont présenté un exposé sur l'état d'avancement du plan de sauvetage, ainsi que sur les actions en cours et celles programmées à moyen terme.

Le gouverneur a souligné la volonté des autorités centrales et régionales d'assurer une gestion optimale des terres domaniales, considérées comme un pilier du développement durable et de la sécurité alimentaire nationale. Il a également annoncé la réception, mercredi soir, d'une première livraison de tracteurs destinée à améliorer la performance et la productivité du complexe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le représentant du cabinet du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Adel Skouhi, a réaffirmé l'engagement du ministère à poursuivre la mise en oeuvre du plan de redressement afin de remettre le complexe sur la bonne voie et de renforcer son rôle dans les filières végétale et animale à l'échelle régionale.

Les responsables du complexe ont été appelés à redoubler d'efforts pour garantir le bon déroulement des activités et à appliquer les mesures légales nécessaires, dans le respect du principe de transparence et de bonne gouvernance.