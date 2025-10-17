L'USM de Montassar Louhichi retrouve la Ligue des champions cet après-midi du côté de Sfax. Au Taieb Mhiri, à la réception de la JS Kabylie, les Bleus devront montrer les crocs et valider s'ils veulent maximiser dans l'optique de la manche retour au stade Hocine Ait Ahmed.

Les gars du Ribat renouent avec la Ligue des champions, quelque temps après avoir facilement sorti les Sierra Léonais d'East End Lions lors du premier tour préliminaire.

Ce faisant, entre le représentant de Sierra Léone et la vaillante formation de la JSK, il n'y a pas photo, et les coéquipiers de Harzi vont devoir sortir le grand jeu aujourd'hui pour prendre option et garder leurs chances intactes.

Moment de vérité donc du côté du stade Taieb Mhiri pour des Usémistes qui se mesurent à un grand club, un cador habitué aux tours avancés des joutes continentales. Pas de quoi impressionner les Moez Haj Ali et compagnie cependant.

L'USM, c'est du solide, un onze résolu et convaincu de ses forces. Bref, l'on sait tous que l'USM a les moyens de ses ambitions, l'ambition d'accrocher une place en phase de groupe et plus si affinités.

La pointe, seule inconnue

Face à une JSK qui entend frapper un grand coup en déplacement, l'USM va devoir assurer ses arrières autant qu'affûter ses armes devant. Ce qui exige de l'équipe prudence et enthousiasme offensif en même temps.

Montassar Louhichi a donc du pain sur la planche aujourd'hui, étant appelé à aligner son meilleur onze possible et surtout le bon plan de jeu, celui qui permet de maîtriser l'adversaire tout d'abord, puis de le faire plier par la suite.

Ligne par ligne, quels joueurs auraient la préférence du coach ? Devant Noureddine Hlaoui, l'on retrouverait la paire Fabrice Zeguei-Raed Chikhaoui dans l'axe, mais le coach pourrait aussi compter sur Dhiaeddine Jouini, voire Nour Ezzamn Zammouri.

Sur le côté droit de la défense, Rayan Azzouz et Mahmoud Ghorbal sont en ballottage favorable pour le premier cité. Sur le flanc gauche à présent, Youssef Herch débutera le match et Seif Saber sera maintenu en réserve.

Au milieu maintenant, autour de Moez Haj Ali, les deux pistons, Yassine Dridi et Osmane Diané, entameront la rencontre, mais là aussi l'Ivoirien Alpha Stéphane Sidibé et Nassim Douihech sont bons pour le service.

Au front enfin, qui du Malien Ibrahim Gadiaga, Fakhreddine Ben Youssef, Malcom Hmidi ou encore Youssef Abdelli serait associé à Yassine Amri et à Aymen Harzi ? De prime abord, le coach Louhichi ne s'est pas encore prononcé mais gageons qu'il a déjà sa petite idée sur la composition de son escadron offensif, un trident appelé à allier vivacité et efficacité. A coeur vaillant rien d'impossible!