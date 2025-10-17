Tunisie: Médias - L'ambassadeur d'Argentine visite La Presse

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Son Excellence José Maria Arbilla, ambassadeur d'Argentine à Tunis, a visité, hier, La Presse, accompagné de Sébastien Mallina, chef de mission adjoint à l'ambassade argentine.

Accueilli par le Président-directeur général de la Snipe - La Presse, Saïd Ben Kraïem, Salem Trabelsi, rédacteur en chef principal du journal La Presse, et Moncef Aouissaoui, rédacteur en chef adjoint au journal Assahafa Al Youm, le diplomate argentin a rendu hommage au journal La Presse pour le rôle important qu'il assume dans le renforcement des relations de coopération tuniso-argentine et s'est félicité de la mission de La Presse qu'il considère comme un fleuron de la presse tunisienne.

L'entretien a également porté sur la solidité des rapports entre la Tunisie et l'Argentine au service des intérêts des deux peuples amis.

