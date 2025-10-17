Tunisie: Nabeul célèbre la harissa, joyau du patrimoine culinaire tunisien

La 11e édition du Festival de la Harissa s'ouvre aujourd'hui, vendredi 17 octobre, à Nabeul, annonce l'Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN). Cet événement phare célèbre le condiment emblématique du Cap Bon, inscrit depuis deux ans au patrimoine culturel immatériel national et reconnu par l'UNESCO.

Organisé jusqu'au 19 octobre, le festival vise à valoriser le patrimoine culinaire tunisien à travers la harissa, en mettant en avant les méthodes traditionnelles de préparation. Le programme comprend des expositions-ventes, des démonstrations culinaires en direct, des conférences, des ateliers de mosaïque, des animations culturelles, ainsi que des concours récompensant les meilleurs cuisiniers et producteurs locaux.

Nouveauté cette année : les artisanes céramistes de Nabeul, lauréates du concours ARTITERROIR, présenteront des créations inspirées du piment, ingrédient central de la harissa. Cette initiative met en lumière les liens entre artisanat local et identité gustative du terroir nabeulien.

L'événement est organisé par l'ASVN, avec le soutien du projet PAMPAT, de l'ONUDI Tunisie et de l'Ambassade de Suisse à Tunis. Il s'inscrit dans la stratégie nationale de promotion des produits du terroir, portée par le Ministère de l'Agriculture à travers la Direction Générale de la Promotion Agricole (DGPA), en partenariat avec l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Le Festival de la Harissa se positionne ainsi comme une vitrine vivante du savoir-faire tunisien, mais aussi comme une célébration culturelle et gustative de l'un des symboles les plus forts de l'identité culinaire nationale.