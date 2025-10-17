Sénégal: Stratégie nationale de développement - Des concertations avec le privé lancées à Ziguinchor

Ziguinchor — Des concertations régionales avec le secteur privé ont été officiellement lancées vendredi à Ziguinchor (sud), dans le cadre de l'opérationnalisation de la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement, a constaté l'APS.

"Ces concertations s'inscrivent dans la dynamique de la vision Sénégal 2050, qui vise à bâtir un pays souverain, juste et prospère, porté par un développement endogène", a déclaré Alsény Bangoura, adjoint au gouverneur de Ziguinchor, lors de la cérémonie d'ouverture.

La rencontre a enregistré la participation de plusieurs autorités administratives, d'élus territoriaux, de représentants des services de l'État, des organisations professionnelles du secteur privé, ainsi que des partenaires au développement.

M. Bangoura a souligné le rôle stratégique du secteur privé local, appelé à devenir "un véritable moteur" de la croissance, de la création d'emplois durables et de l'investissement productif, notamment dans les pôles territoriaux.

"Nos territoires disposent de nombreux atouts : ressources naturelles, potentiel agricole et touristique, jeunesse dynamique. Mais ils font également face à des défis structurels liés aux infrastructures, à l'accès au financement, à l'encadrement fiscal et à l'insertion des jeunes", a-t-il relevé.

Il a salué cette initiative du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, placée sous le sceau de la co-construction et de l'écoute des réalités territoriales.

M. Bangoura a appelé à des échanges "ouverts et constructifs", en vue de formuler des propositions "concrètes" pour un développement inclusif et durable du pôle sud.

Gnambi Sonko, conseiller technique à la direction du développement du secteur privé, a rappelé que le développement "ne repose pas uniquement" sur l'exploitation des ressources naturelles, mais concerne aussi l'action de l'État et l'initiative citoyenne.

"L'État est garant des infrastructures, du cadre légal et réglementaire nécessaires à l'investissement. Mais le plein potentiel de la région dépend également de l'engagement et de l'esprit d'entreprise des acteurs locaux", a-t-il soutenu.

Ces concertations, prévues pour deux jours, vont se poursuivre avec des panels et ateliers thématiques.

Elles visent à recueillir les contributions des différentes parties prenantes pour enrichir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur privé à l'échelle nationale, ont précisé les organisateurs.