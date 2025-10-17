Madagascar: Le pays et Indonésie - Discussion sur de nouvelles pistes commerciales

En pleine période de transition politique, Madagascar poursuit ses démarches de coopération internationale. À Jakarta, une délégation malgache a rencontré ses homologues indonésiens pour identifier de nouvelles opportunités d'investissement et d'échanges économiques, notamment dans les secteurs du café, du girofle et du litchi.

Cette initiative intervient dans un contexte où les partenariats économiques apparaissent comme un levier essentiel pour soutenir la stabilité et la relance.

« Jusqu'à présent, l'Indonésie n'a encore jamais exporté directement vers Madagascar », a souligné Mintardjo Halim, président du comité permanent de la région africaine de la Chambre de commerce d'Indonésie.

« Cette rencontre marque une première étape vers une coopération concrète et équilibrée entre nos deux pays. »

La délégation malgache, conduite par Rabert Kotonirina, président de la Chambre de commerce de la région Est, a mis en avant les atouts de la façade orientale du pays et les opportunités logistiques offertes par le port de Toamasina, actuellement en extension.

« Le développement de nos infrastructures est un signal fort pour les investisseurs », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'attirer de nouveaux partenaires, notamment asiatiques.

Les deux Chambres ont également échangé sur la possibilité d'instaurer des accords de commerce préférentiel (PTA) ou de libre-échange (FTA), afin de sécuriser les échanges à long terme et de préserver la confiance entre acteurs économiques, quelles que soient les évolutions politiques internes.

Des produits à fort potentiel

L'Indonésie, avec ses 280 millions d'habitants, représente un marché considérable pour les produits malgaches à forte valeur ajoutée : café, cacao, huiles essentielles, girofle, mais aussi litchi, qui a particulièrement suscité l'intérêt de la partie indonésienne.

« Nous devons identifier les produits capables de circuler entre nos marchés tout en générant une réelle valeur ajoutée », a précisé M. Halim, en soulignant la volonté de son pays de privilégier les produits transformés.

Outre le commerce, les discussions ont ouvert la voie à des investissements croisés dans les domaines des mines, de l'agriculture, de l'industrie et de la pisciculture. Les zones industrielles de Toamasina figurent parmi les sites d'intérêt évoqués pour une implantation d'entreprises indonésiennes.