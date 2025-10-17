Madagascar: Recherches - Lily-Arison René de Roland reçoit le Prix d'Indianapolis

Un scientifique malgache formé à l'université d'Antananarivo hisse haut les couleurs de Madagascar et de l'Afrique. Le Dr Lily-Arison René de Roland, biologiste et éminent ornithologue, s'est vu décerner le prestigieux Prix d'Indianapolis fin septembre à New York. Il s'agit d'une distinction internationale souvent considérée comme l'équivalent du « prix Nobel de la conservation animale ». Cette récompense vient saluer plusieurs années de travail acharné au service de la préservation de la biodiversité malgache.

Le Dr René de Roland s'est distingué par des découvertes majeures. Il a redécouvert des espèces que l'on croyait disparues et identifié de nouvelles espèces encore inconnues de la science. Il a également piloté la création de quatre aires protégées nationales dans le pays.

En 2006, il a notamment rendu possible la redécouverte du Fuligule de Madagascar, un canard rare que l'on pensait éteint depuis les années 1990. Le chercheur est aussi à l'origine de la découverte de deux nouvelles espèces de lémuriens dans le nord de l'île. Plus récemment, en 2022, il a dirigé l'équipe qui a retrouvé le Tétraka sombre, un petit oiseau chanteur disparu des radars scientifiques depuis plus de vingt ans.

Déjà nommé finaliste en mai dernier parmi six candidats issus de différents continents, le Dr René de Roland était le seul représentant africain pour cette édition du Prix d'Indianapolis. Sa victoire marque une avancée majeure pour la recherche et la conservation à Madagascar et sur le continent africain.

Le parcours du Dr René de Roland est déjà jalonné de distinctions internationales. En 2023, il a reçu le National Geographic Society/Buffett Award, récompensant son engagement exceptionnel pour la protection de la faune sauvage.