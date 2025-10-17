Madagascar: Expometro - Chouppiii rayonne avec son oeuvre « Zaza Gasy »

Unique représentante malgache à l'ExpoMetro, Chouppiii expose son oeuvre « Zaza Gasy » sur un billboard géant à Hong Kong, portant haut les couleurs de la photographie malgache.

Sous le ciel lumineux de Hong Kong, une artiste malgache attire les regards : Chouppiii, de son vrai nom Andoniaina Andrianomanana, représente fièrement Madagascar à l'ExpoMetro, l'une des plus grandes expositions d'art public au monde. En effet, c'est une plateforme artistique internationale qui transforme les villes en galeries publiques. Plus de trois cent cinquante artistes venus de cinquante pays y exposent leurs oeuvres sur des écrans LED géants installés dans des lieux emblématiques. À Hong Kong, les oeuvres illuminent Hennessy Road à Wan Chai, attirant plus de cinq cent mille spectateurs. L'objectif de cet événement est de démocratiser l'art, en permettant à chaque passant d'accéder à la création contemporaine et de créer un pont entre les cultures du monde entier.

Son oeuvre « Zaza Gasy », , un portrait en noir et blanc empreint de profondeur et de sens, y est affichée sur le Billboard 4 de Hennessy Road, symbole d'un rêve devenu réalité pour cette autodidacte passionnée.

Être la seule artiste officiellement sélectionnée pour représenter Madagascar à cet événement planétaire est pour Chouppiii un honneur empreint d'humilité et de gratitude.

Reconnaissance

« C'est une immense responsabilité et une fierté inégalée. J'espère que ma participation inspirera d'autres talents du pays à croire en leur art », confie-t-elle.

Cette reconnaissance consacre plusieurs années d'efforts, d'expérimentations et de dévouement envers la photographie, un art qu'elle perçoit comme une passerelle entre l'émotion et la lumière. Pour elle, l'ExpoMetro n'est pas une finalité, mais un tremplin : une occasion de partager la culture malgache sur une scène mondiale tout en prouvant que la passion et la rigueur peuvent ouvrir les portes de l'international, même sans parcours académique classique.

Son oeuvre, intitulée « Zaza Gasy » (« Enfant malgache »), condense toute la philosophie de l'artiste. En optant pour le noir et blanc, Chouppiii renforce la puissance émotionnelle de son sujet, rendant hommage à la dignité, la force intérieure et la résilience des femmes malgaches. « Le noir et blanc révèle l'essence des choses. C'est une ode à la beauté éternelle », explique-t-elle.

L'oeuvre, unique en son genre, sera visible par plus de cinq cent mille passants sur les écrans géants de Hong Kong. Une exposition qui propulse la photographie malgache dans un espace où l'art dialogue avec la modernité urbaine.

Guidée par la conviction que chaque moment mérite d'être saisi, Chouppiii résume sa démarche en une phrase : « Le moment présent est éphémère, alors soyez prêt à briller ».

Elle encourage les jeunes artistes à oser, à se démarquer et à faire de leur singularité une force créatrice : « Aussi petite soit-elle, votre action contribue à un succès durable. Votre singularité est votre plus grande force ».