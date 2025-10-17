Madagascar: Génération Z - Les jeunes proposent l'indépendance des régions

17 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les manifestations des jeunes étudiants de l'université de Mahajanga et ceux de la GEN Z s'essoufflent mais continuent. Ils ont fait une déclaration hier concernant la formation du gouvernement et des différentes concertations en vue.

Ils ont également déclaré que personne ne représentera le mouvement à Mahajanga pour la formation du futur gouvernement. Ils insistent surtout sur l'indépendance de la région ou la décentralisation pour plus d'autonomie.

« Nous, la génération Z de Mahajanga, n'avons pas envoyé de représentant à Antananarivo, car notre objectif est un changement de système et notamment l'indépendance de chaque région. Il ne nous appartient pas de discuter de la formation d'un gouvernement. Nous exigeons un nouveau système et une nouvelle structure. Quiconque s'exprime en tant que représentant de la Génération Z de Mahajanga est un imposteur », a précisé le porte-parole.

Par ailleurs, les principaux objectifs de la Génération Z de Mahajanga consistent en l'indépendance des régions ainsi que le changement du système de gouvernance à Mahajanga.

Les jeunes souhaitent une réforme économique et administrative ainsi que l'amélioration du système éducatif et de santé dans la région Boeny.

« Nous serons présents, par contre, aux prochaines réunions et concertations axées sur le changement de système et les différents thèmes tels que l'éducation, la santé, la gestion et l'économie, le développement professionnel, le droit, la justice ainsi que la société », a ajouté l'étudiant.

