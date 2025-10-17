Tunisie: Gabès - Le CNRD appelle à une action urgente face à la crise environnementale

La détérioration de la situation environnementale et sanitaire à Gabès, ainsi que les récents développements survenus dans la région, ont été au centre de la réunion du Bureau du Conseil national des régions et des district (CNRD), tenue hier, jeudi.

Ouvrant la séance, le président du CNRD, Imed Dherbali, a rappelé le droit des habitants de Gabès à vivre dans un environnement sain et sûr, un droit garanti par la Constitution à tous les citoyens, selon un communiqué du Conseil.

Il a souligné l'urgence de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux émissions toxiques, appelant à une action responsable et à un dialogue calme et constructif afin de répondre aux revendications légitimes des citoyens.

Dherbali a également insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en place d'une approche de développement inclusive et intégrée, visant à transformer la région de Gabès en un pôle économique diversifié et attractif pour les investissements, compte tenu de ses ressources naturelles et de son potentiel humain.

Selon la même source, le Bureau du C onseil a décidé de soumettre le projet de loi de finances pour l'année 2026 aux différentes commissions et de rester en session permanente durant son examen.

Il a aussi décidé de transmettre les questions écrites des députés aux ministères concernés, ainsi que la proposition parlementaire visant à créer une commission d'enquête sur la dégradation de la situation environnementale et sanitaire à Gabès, aux commissions chargées des secteurs de production, des services et du développement social, afin d'en étudier les détails et d'élaborer un programme d'action.

Le Bureau du Conseil a enfin approuvé le procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2025 de la commission des présidents et des représentants des districts.