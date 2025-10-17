Burkina Faso: Industrialisation - Le Capitaine Ibrahim Traoré encourage la promotrice de la SO.FA.CO-B

17 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a visité, le vendredi 17 octobre 2025, la Société de Fabrication de Coton Burkinabè (SO.FA.CO-B) située dans la commune de Pabré. Il s'est agi pour le Chef de l'État d'encourager et de féliciter la promotrice de la SO.FA.CO-B, Dr Céline KONTYARÉ/KOBEANÉ.

La SO.FA.CO-B, spécialisée dans la production du coton hydrophile médical, comme un phénix, renaît de ses cendres. Et cette renaissance est l'oeuvre du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui, dans la dynamique d'industrialisation du Burkina Faso, a apporté son soutien à la reprise des activités de cette unité jadis fermée.

En visitant cette usine, le Président du Faso entend, non seulement, encourager et féliciter la persévérance de la promotrice, mais également réaffirmer la vision au sommet de l'État pour la souveraineté du Burkina Faso à travers l'industrialisation.

« L'industrialisation c'est le processus ultime pour notre indépendance et notre souveraineté réelles. Nous encourageons beaucoup les gens à créer et à se mettre dans l'industrialisation », affirme-t-il, en insistant sur un triptyque : produire, transformer et consommer. Dans le mot qu'il a consigné dans le livre d'or de l'entreprise, le Président du Faso voit en la SO.FA.CO-B, «un des symboles du début de notre émancipation sanitaire».

À l'issue de la visite, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a félicité les agents de cette unité industrielle pour leur résilience et leur patience. Il les a engagés à s'inscrire dans la quête permanente de l'excellence.

La promotrice de la SO.FA.CO-B a traduit toute sa reconnaissance au Président du Faso. « Grâce à votre engagement envers notre Nation et votre soutien, la SO.FA.CO-B renaît. Nous nous engageons à vous accompagner dans le noble combat que vous menez dans l'élan d'industrialisation du Burkina Faso », déclare t-elle à son visiteur de marque du jour.

