Burkina Faso: Construction d'un amphithéâtre et d'un bloc pédagogique à Tenkodogo - Le taux d'exécution estimé à 29% à 5 mois de la fin des travaux

Le gouverneur de la région du Nakambé, Aboudou Karim Lamizana, a visité, le jeudi 16 octobre 2025, le chantier de construction d'un amphithéâtre et d'un bloc pédagogique au profit des étudiants de Tenkodogo.

Plus d'un mois après la visite inopinée du directeur de cabinet du président du Faso, Céleste Anderson Medah, sur le chantier de construction d'un amphithéâtre et d'un bloc pédagogique au profit des étudiants de Tenkodogo, les lignes semblent avoir bougé sur le site. En effet, selon le directeur technique de Miloungou constructions, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, Nassouri Diassibo Paul, le taux d'exécution des travaux a atteint 29,60%, à la date du 16 octobre 2025, contre 23% à la fin du mois d'août.

« Nous sommes à la phase de planchage de la première dalle. Pour l'amphithéâtre, nous envisageons réaliser les gradins », a-t-il dit. Il a promis que, même si l'infrastructure ne va pas être livrée dans les délais initiaux le 19 octobre prochain, tout va être mis en oeuvre pour la terminer dans les meilleurs délais, notamment en mars 2026.

Du reste, c'est pour constater l'évolution des travaux que le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a effectué la visite sur le chantier, le 16 octobre 2025. Après avoir parcouru les différents compartiments du chantier, il a dit être rassuré. « Je suis satisfait de l'évolution des travaux et nous nous sommes donné rendez-vous le 16 novembre car l'entreprise a promis faire le dallage », a indiqué le gouverneur. Il a expliqué que sa visite fait suite à celle du ministre directeur de cabinet du président du Faso qui avait exprimé son mécontentement face à la lenteur du chantier.

« J'ai exhorté l'entreprise à doubler les équipes afin de travailler jour et nuit pour l'accélération des travaux pour ne pas hypothéquer les chances de nos enfants », a exhorté le colonel Lamizana.

Le directeur technique de Miloungou Constructions a rappelé que le projet, dont elle a en charge, entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité et dont le maitre d'ouvrage est le Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Il consiste, a-t-il poursuivi, à réaliser un amphithéâtre de 500 places combiné à un bloc pédagogique R+2 avec une possibilité d'extension en R+3. Prévu sur une superficie de 3000 m2, ce complexe va coûter plus de 3 milliards 300 millions de francs CFA à l'Etat burkinabè.

La fin des travaux, initialement prévue en ce mois d'octobre, a dû être repoussée jusqu'en mars 2026, en raison de la non-validation des plans d'exécution (mais aujourd'hui entré dans l'ordre), obligeant l'entreprise à démarrer le chantier le 17 juin 2025, a précisé le directeur technique de Miloungou constructions.