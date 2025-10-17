Angola: Le pays participe à la 19e Réunion ministérielle du Mouvement des Pays Non Alignés

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations extérieures, Osvaldo dos Santos Varela, prend part à la 19e Réunion ministérielle du Mouvement des Pays Non Alignés (MNA), qui se tient à Kampala, en Ouganda, sous le thème : « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ».

Dans son intervention, le diplomate angolais, représentant le ministre des Relations extérieures, Téte António, a souligné l'importance d'autonomiser les jeunes et les femmes, en garantissant leur participation effective aux processus de prise de décision à tous les niveaux, tout en leur dotant des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus numérique.

Le secrétaire d'État a proposé la mise en place d'un programme éducatif d'échange et d'innovation, axé sur le partage de connaissances et d'expériences en technologies numériques, incluant la formation en intelligence artificielle, en vue de promouvoir l'employabilité des jeunes et des femmes.

Au cours de son discours, Osvaldo Varela a réitéré l'engagement de l'Angola envers les principes et valeurs du Mouvement des Pays Non Alignés ainsi qu'envers la Charte des Nations Unies, en réaffirmant le soutien du pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le diplomate a encouragé les parties concernées à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable.

S'agissant de la situation au Moyen-Orient, le représentant angolais a transmis le message du Président de la République, M. João Lourenço, qui salue l'accord de cessez-le-feu à Gaza ainsi que la libération des otages israéliens et des détenus palestiniens, dans le cadre du Plan de paix des États-Unis d'Amérique.

« L'Angola appelle les parties en conflit à persévérer sur la voie du dialogue et à maintenir un engagement constructif en vue de parvenir à un accord final garantissant une paix durable, permettant la reconstruction de Gaza et la mise en oeuvre de la solution à deux États, la Palestine et Israël, coexistant côte à côte dans la paix et la sécurité, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies », a-t-il souligné.