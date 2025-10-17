Angola: Le PRS qualifie de logique les décorations des signataires des Accords d'Alvor

Luanda — Le président du Parti de Rénovation Sociale (PRS), Benedito Daniel, a déclaré mercredi à Luanda que les décorations accordées à Agostinho Neto, Holden Roberto et Jonas Savimbi sont cohérentes avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, et qu'elles ne résultent d'aucune pression extérieure.

Selon le dirigeant du PRS, la reconnaissance posthume de ces figures historiques « suit la logique des choses ».

« Nous ne pensons pas qu'il y ait eu de pression. Ces personnalités sont honorées au moment opportun », a-t-il souligné.

Benedito Daniel a estimé qu'une distinction anticipée aurait diminué la portée symbolique de l'hommage : « Si elles avaient eu lieu avant cette date, elles auraient perdu leur sens dans le contexte des commémorations du cinquantenaire de l'indépendance », a-t-il affirmé.

Au cours de son intervention, le leader du PRS a également réagi au message sur l'état de la nation prononcé par le Président de la République lors de l'ouverture de l'année parlementaire, le jugeant conforme à certaines attentes.

Cependant, il a exprimé des critiques face à l'absence d'un positionnement plus clair concernant l'institutionnalisation des élections locales, qu'il considère essentielle pour une véritable décentralisation du pouvoir.

« Le Président angolais a renvoyé le sujet à l'Assemblée nationale, qui doit désormais trouver les consensus nécessaires à l'adoption de la loi. Nous ne pouvons pas permettre que cette question soit à nouveau mise de côté », a-t-il averti.

Benedito Daniel a toutefois salué le message d'unité nationale véhiculé par le Chef de l'État, qu'il a qualifié de point fort de son discours.

« En tant qu'Angolais, nous sommes les enfants d'une même mère. C'est notre terre. La réconciliation doit être effective, et chacun de nous a un rôle à jouer dans ce processus », a-t-il affirmé.