Angola: João Lourenço ému lors de son discours sur l'état de la nation

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, s'est montré ému mercredi lors de son discours sur l'état de la Nation, soulignant l'importance historique et patriotique des 50 ans d'indépendance nationale, et s'est dit convaincu que, uni, l'Angola continuera à surmonter les défis du présent et de l'avenir.

« 50 ans, ce n'est pas qu'un chiffre ; c'est la reconnaissance de notre histoire de luttes, l'immortalisation de notre passé glorieux, de paix, de pardon et de volonté de nous relever ensemble pour réaliser nos rêves », a-t-il affirmé.

Visiblement ému, a-t-il poursuivi, « c'est la réaffirmation de notre attachement aux valeurs de la patrie, la confirmation de notre espoir et la réaffirmation de notre confiance. L'Angola, unie, triomphera !»

Le président a souligné la trajectoire du pays : « une nation qui apprend de ses erreurs, surmonte ses défis et célèbre ses réussites ».

Il a indiqué que c'est cet esprit de résilience qui définit le moment présent et a ajouté : « Voici l'État de la Nation que nous construisons ensemble depuis 50 ans.»

João Lourenço a rappelé les sacrifices du peuple angolais pour conquérir la liberté, ainsi que le sang versé et la douleur endurée par d'innombrables familles durant la lutte pour l'indépendance.

Il a cité les mots du fondateur de la nation, António Agostinho Neto, précisant que « le drapeau qui flotte aujourd'hui est le symbole de la libération, le fruit du sang, de l'ardeur, des larmes et de l'amour désintéressé du peuple angolais.»

Le Président a également évoqué les défis de la période postindépendance, marquée par 27 années de guerre civile qui ont décimé des millions d'Angolais, mutilé des générations et retardé les rêves du 11 novembre 1975.

Il a ajouté que l'instauration de la paix exigeait magnanimité, sérénité et capacité de pardon, soulignant l'engagement patriotique des meilleurs fils de l'Angola.

João Lourenço a également rappelé les paroles du Président José Eduardo dos Santos en 2002 sur l'importance du pardon et de la réconciliation dans la construction de l'unité nationale.

« Ceux qui aiment véritablement la paix doivent savoir pardonner et se réconcilier, contribuant ainsi à l'unité véritable et solide des Angolais, sans préjudice des divergences que certains peuvent exprimer », a-t-il déclaré.

État démocratique

Le Président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Angola à consolider l'État de droit démocratique, le considérant comme un processus continu d'amélioration permanente.

Il a souligné qu'« il n'existe pas de démocratie garantie, mais des démocraties défendues et préservées », car il est du devoir de chacun d'assurer la stabilité nationale et de contribuer quotidiennement à cet objectif.

Au cours de son discours de trois heures et demie, le chef de l'État a souligné que la réalisation d'un État démocratique exige l'engagement d'élections régulières, conformément à la Constitution et à la loi, car c'est la seule voie légitime et constitutionnelle pour accéder au pouvoir politique.

Il a toutefois également rappelé que l'instauration d'un véritable État de droit implique le respect des droits fondamentaux des citoyens, tant dans l'exercice de ces droits que dans l'accomplissement de leurs devoirs.

« Il n'est possible de construire une société de droits que s'ils sont exercés de manière responsable et sans ignorer les droits d'autrui », a-t-il déclaré, mettant en garde contre le risque de créer une société des extrêmes, dans laquelle chacun privilégie uniquement ses propres droits.

S'adressant à des députés, à des membres du gouvernement, à des organisations de la société civile et au corps diplomatique, il a réitéré son engagement indéfectible à bâtir une société où chaque citoyen exerce librement ses droits tout en respectant ceux d'autrui, toujours dans le cadre de la Constitution et de la loi.