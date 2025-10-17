Angola: Le Président de la République recommande une mobilisation nationale contre les accidents de la route

Luanda — Le Président João Lourenço a recommandé mercredi une mobilisation nationale contre les accidents de la route, dont le nombre reste alarmant.

Lors de son discours sur l'état de la Nation à l'ouverture de l'année parlementaire, le chef de l'État a déploré que l'année dernière, 13 251 accidents de la route aient été enregistrés, entraînant 3 184 décès.

Il a donc recommandé l'établissement de normes de qualité et de rigueur pour la formation des auto-écoles et le respect de normes plus strictes concernant l'état technique des véhicules en circulation.

Il a également mis en garde contre la nécessité d'un contrôle plus efficace de la capacité des véhicules en passagers et en marchandises, du niveau de formation des conducteurs et d'autres facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur la sécurité routière.

Toujours sur la sécurité publique, João Lourenço a admis la nécessité d'augmenter les effectifs de la Police nationale afin de renforcer les capacités de prévention et d'intervention, tout en s'efforçant d'optimiser l'utilisation des ressources humaines au sein des différentes composantes de la police et des autres services.

« Nous devons continuer d'investir dans les infrastructures à tous les niveaux afin d'améliorer les conditions de travail et les capacités opérationnelles. Nous devons également renforcer la formation et le développement technique à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

Le Président a souligné que les défis en matière de sécurité publique ne se limitent pas à l'Angola et prennent une dimension mondiale croissante, notamment à travers des phénomènes tels que la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la piraterie, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et le trafic d'armes.

Les données de l'année dernière démontrent toutefois une situation stable en matière de sécurité publique, avec une criminalité contenue, y compris les crimes violents, qui ont connu une baisse significative.

Contrebande de carburant

Le chef de l'État a souligné que la contrebande de carburant demeure une préoccupation et mérite donc toute l'attention nécessaire.

Il a assuré que l'Exécutif s'efforce de garantir que, dans les meilleurs délais et conformément à la loi, non seulement les produits du crime, mais aussi les moyens de transport utilisés pour les crimes soient restitués à l'État, ce qui aura un effet dissuasif plus large.

Système pénitentiaire

Au sein du système pénitentiaire national, João Lourenço a indiqué que la population carcérale contrôlée s'élève à environ 27 300 détenus, avec un taux de surpopulation d'environ 18 % par rapport à la capacité d'accueil.

Il a souligné que, malgré leurs démêlés avec la justice, les détenus méritent d'être traités avec dignité, ce qui implique le travail nécessaire à leur réinsertion sociale positive après leur libération.

À cet égard, il a indiqué que l'Exécutif construisait actuellement cinq pénitenciers dans les provinces de Cuanza-Sul, Moxico, Cabinda, Huíla et Cunene.

Le Président de la République a également souligné le renforcement du contrôle aux frontières terrestres, maritimes et fluviales.

Il a indiqué que les opérations policières ont permis l'arrestation de 98 304 citoyens, nationaux et étrangers, pour implication dans diverses infractions le long de la frontière, notamment l'immigration clandestine, l'aide aux migrants et le trafic de carburant.

Le président João Lourenço a assuré que les conditions de travail de la patrouille frontalière sont en train d'être améliorées, avec des ressources et des équipements modernes adaptés à la réalisation de sa mission, ainsi que l'infrastructure des postes frontaliers, illustrée par la construction des postes de Chissanda et Itanda, à Lunda-Norte.