Angola: Le chef de l'État salue le rôle de la jeunesse

Luanda — Le président João Lourenço a réaffirmé mercredi sa pleine confiance envers la jeunesse angolaise, la présentant comme l'acteur principal des transformations majeures que connaît le pays et comme un pilier essentiel de la construction d'un Angola plus prospère et inclusif.

Lors de son discours sur l'état de la Nation prononcé devant l'Assemblée nationale, le chef de l'État a souligné que la jeunesse a toujours joué un rôle déterminant dans l'histoire du pays, de la résistance à l'oppression coloniale à la lutte pour l'indépendance nationale, en passant par la défense de l'intégrité territoriale et la reconstruction du pays après la guerre.

Il a rappelé que sur les quelque 35 millions d'habitants, environ 12,5 millions ont entre 15 et 35 ans, ce qui représente environ les deux tiers de la population active.

À cet égard, il a souligné que le gouvernement créait des conditions pour préparer les jeunes, leur donnant les moyens de relever les défis de leur époque et les soutenant dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves.

Le Président a souligné que la jeunesse angolaise avait été l'artisan de grandes réussites historiques, de la résistance au colonialisme à la lutte pour l'indépendance nationale, en passant par la défense de l'intégrité territoriale et l'instauration de la paix, jusqu'à sa participation active à la reconstruction du pays.

Il a réaffirmé sa pleine confiance en la jeunesse, convaincu que l'Angola peut compter sur elle pour poursuivre la dynamique de construction d'une société prospère et inclusive, au bénéfice de tous les citoyens.

« Nous sommes convaincus que, tout comme la jeunesse angolaise a été l'artisan des grandes réussites de notre histoire, elle continuera d'être le moteur des transformations positives entreprises par l'Angola », a déclaré le Président.

João Lourenço a réaffirmé l'engagement du gouvernement à créer les conditions permettant aux jeunes de relever les défis de leur temps, de réaliser leurs rêves et de contribuer activement au progrès collectif.

Le chef de l'Exécutif a dit que « le pays peut compter sur sa jeunesse pour poursuivre la dynamique de construction d'une société prospère pour tous les Angolais ».