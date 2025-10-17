Angola: Le responsable de la Zone de Libre-Échange Africaine appelle à l'adoption de politiques de concurrence

Luanda — Le chef de la division de la concurrence de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Malick Diallo, a appelé jeudi, à Luanda, à l'adoption de politiques et de législations en matière de concurrence par les pays africains, dans le but de promouvoir l'efficacité économique des marchés.

S'adressant à la presse en marge de la VIe Conférence Annuelle sur la Concurrence et la Régulation Économique en Angola, le responsable a déploré le fait que certains États du continent ne disposent toujours pas de cadre légal relatif au droit de la concurrence.

Pour ces États, a-t-il indiqué, la ZLECAf oeuvre à ce qu'ils puissent s'inspirer de la législation en vigueur à l'échelle continentale, à un moment où une loi visant à permettre une concurrence plus équitable entre les 49 États membres actuellement affiliés à l'organisation est en cours de discussion.

Malick Diallo a également souligné la nécessité pour les pays africains d'accélérer l'innovation, estimant que le contexte international exige des États qu'ils se regroupent à l'échelle continentale, réduisent leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et s'engagent collectivement dans le renforcement des actions de lutte contre les cartels transfrontaliers.

Par ailleurs, l'administrateur de l'Autorité Régulatrice de la Concurrence (ARC), Nelson Lembe, a souligné que le principal objectif de l'institution est de renforcer l'efficacité, la transparence et l'inclusion du marché national, afin de garantir une concurrence loyale, en adéquation avec la Stratégie à Long Terme Angola 2050 et le Plan National de Développement (PND) 2023-2027.

Il a rappelé que la croissance durable repose sur des institutions solides, des marchés équitables et des politiques cohérentes, alignées sur l'intérêt national.

Placée sous le thème « Vers la consolidation de la culture de la concurrence en Angola », la conférence a réuni des membres de l'Exécutif, des représentants du corps diplomatique accrédité en Angola, des acteurs du secteur privé, ainsi que des experts issus de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP)