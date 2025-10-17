Angola: Le gouvernement reconnaît le soutien de la Société financière internationale (SFI) aux entrepreneurs locaux

Washington — L'importance du soutien de la Société financière internationale (SFI) aux entrepreneurs locaux et à la croissance socio-économique de l'Angola a été soulignée mercredi à Washington, aux États-Unis, par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme.

Cette reconnaissance a été exprimée lors d'une réunion entre la délégation angolaise participant aux réunions annuelles des institutions de Bretton Woods et le vice-président de la SFI pour la région Afrique, Ethiopis Tafara.

Lors de cette réunion, le ministre angolais a également souligné les progrès réalisés dans le secteur de l'énergie et sollicité le soutien de la SFI pour les corridors de transport logistique, tels que le corridor de Lobito, reconnaissant l'importance du partenariat avec cette institution pour le développement de l'Angola, en mettant l'accent sur l'agriculture, la création d'emplois et le soutien aux petits agriculteurs.

Le gouverneur angolais de l'Angola auprès de la Banque mondiale a également reconnu le soutien de l'équipe de l'IFC, la branche privée de la Banque mondiale, dans le respect des engagements pris aux niveaux local et international, soulignant que la stratégie de cette société s'aligne sur les objectifs de son pays, notamment en matière de création d'emplois.

Par ailleurs, Victor Hugo Guilherme a considéré l'agriculture comme un secteur clé de la croissance, stimulant d'autres secteurs tels que l'énergie, le tourisme et les transports.

Le ministre a évoqué le lancement du projet « Agro-Connect » et s'est concentré sur le soutien aux petits exploitants agricoles, qui représentent 75 % de la production agricole angolaise, sollicitant la collaboration de la Banque mondiale pour des projets de télécommunications et de routes essentiels au développement du tourisme.

De son côté, le vice-président de l'IFC pour la région Afrique, Ethiopis Tafara, et son équipe technique ont assuré qu'ils s'accorderaient sur la manière dont ils soutiendraient le corridor Namibie/RDC/Zambie.

Ils ont promis de veiller à la stabilité de la coordination entre l'Angola et la Zambie et ont déclaré que l'accord actuel permettait une circulation plus efficace des marchandises et des passagers à travers les frontières de leurs pays respectifs.

« Si les améliorations des infrastructures se poursuivent comme prévu, les deux pays en bénéficieront, non seulement en termes de transport, mais aussi en termes de volume d'échanges. Il nous faut maintenant un calendrier précis pour synchroniser les prochaines étapes », ont-ils déclaré.

Ils considèrent également le projet transfrontalier comme une réussite, qui nécessite une coordination institutionnelle solide et des cadres réglementaires clairs.

Ils ont ajouté que la mobilisation de financements sera plus facile lorsque les deux pays présenteront une stratégie unifiée et démontreront leur engagement envers la mise en oeuvre du projet.

La SFI garantit également un soutien technique, notamment en matière de planification des infrastructures et d'harmonisation des politiques.

La Société financière internationale (SFI), la branche de prêt au secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, a pour mission d'éradiquer l'extrême pauvreté et de favoriser une prospérité partagée dans les pays en développement en investissant dans les entreprises privées et en fournissant une assistance technique pour stimuler la croissance économique.