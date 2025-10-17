Angola: Le gouvernement accélère l'expansion du réseau électrique national

Talatona — Le gouvernement angolais accélère l'expansion du réseau électrique national grâce à plusieurs projets coordonnés par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, permettant à des millions de citoyens d'avoir accès à l'électricité à travers le pays d'ici 2027.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur électrique, couvre notamment la province de Huambo, où des travaux sont en cours pour installer des réseaux basse, moyenne et haute tension, l'éclairage public et le raccordement des foyers. Plus de 22 000 foyers devraient bénéficier de l'électricité d'ici début 2027, selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce jeudi.

Par ailleurs, le communiqué précise que des travaux d'électrification sont également en cours dans les municipalités d'Ukuma, Tchinjenje, Longonjo, Chipipa, Alto Hama et Londuimbale, tandis que les municipalités de Seles, Libolo, Conda et Condé (Cuanza-Sul) bénéficieront d'une extension du réseau.

À Huíla, les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Lubango débuteront prochainement et devraient concerner environ 32 000 foyers. À Luanda, Cacuaco sera dotée d'une nouvelle sous-station électrique et d'un nouveau réseau de distribution afin de renforcer l'approvisionnement de la capitale.

Des travaux sont également en cours et devraient bénéficier à plus de 134 000 foyers d'ici 2027.

Parmi d'autres localités, Calumbo, Viana (Capalanga, Caop, Boa Fé et Mulenvos de Cima), Panguila, Sapú, Vila Flor, Mussulo, Cabo Ledo et Sangano font également partie des plans d'électrification.

Un autre projet, financé par la Banque mondiale, prévoit le lancement des travaux d'extension du réseau de distribution à Luanda, Benguela, Huíla et Huambo en 2026, renforçant ainsi le système électrique national.

À Namibe, les municipalités de Moçâmedes, Tômbwa et Bibala seront électrifiées grâce à la nouvelle ligne de transport Moçâmedes/Tômbwa.

Selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau, ces projets visent à améliorer les conditions de vie de la population et à stimuler le développement économique du pays, en jetant les bases de la croissance des secteurs industriel, agricole et des services.

Il souligne qu'avec l'électricité, l'économie croît et le développement devient durable et harmonieux.