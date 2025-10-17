Angola: Le MINJUD et l'ambassadeur du pays en Serbie analysent la coopération

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a reçu en audience, ce jeudi à Luanda, l'ambassadeur d'Angola en Serbie, Eduardo Otávio, dans le cadre du renforcement de la coopération sportive existante avec ce pays européen.

À l'issue de la rencontre, tenue au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, le diplomate, qui succède à Emílio Sobrinho dans ses fonctions, a déclaré à la presse que l'entretien s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de sa mission en Serbie, en tenant compte de l'application des instruments juridiques établis avec le gouvernement local dans le domaine du sport.

Il a ajouté que cette réunion a également permis d'évaluer le mémorandum d'entente, pour lequel il avait besoin de directives, en vue de l'organisation et de la mise en oeuvre des accords dans l'intérêt mutuel des deux États et de leurs peuples.

Selon Eduardo Otávio, la coopération prévoit la création d'un Comité bilatéral, dont la partie angolaise est déjà préparée, comme l'a affirmé le ministre Rui Falcão. Il reste à attendre l'alignement de la partie serbe pour permettre l'opérationnalisation de ce comité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce Comité bilatéral aura pour mission de créer les conditions nécessaires à l'élaboration de plans d'action, en fonction des disciplines sportives concernées, et de les mettre en oeuvre.

À l'issue de cette audience, qui s'est tenue à huis clos, le ministre Rui Falcão n'a pas fait de déclaration à la presse.