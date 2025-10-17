Sénégal: BRVM - Evolution en dents de scie des activités du marché en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 17 octobre 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu des évolutions en dents de scie.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 2,136 milliards FCFA la veille à 1,521 milliard FCFA ce 17 octobre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 13,911 milliards, à 12 849,846 milliards FCFA contre 12 835,935 milliards FCFA le jeudi 16 octobre 2025.

Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 964,586 milliards FCFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des trois indices phares, la situation est contrastée. L'indice BRVM composite gagne ainsi 0,11% à 333,28 points contre 332,92 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,07% à 164,43 points contre 164,31 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une légère baisse de 0,02% à 139,34 points contre 139,37 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 3 600 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 5,49% à 2 500 FCFA), ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 2 350 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 2,29% à 3 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 2 285 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 3 010 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 2 270 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,08% à 1 115 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,75% à 1 475 FCFA).