Ethiopie: Le Premier ministre Abiy dans la zone de Bale pour examiner les projets de développement touristique

Addis Ababa — Accompagnés d'une délégation de haut niveau composée d'anciens et d'actuels dirigeants, le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew se sont rendus dans la zone de Bale afin d'inspecter le Dinsho Lodge, actuellement en construction, ainsi que ses environs et les prairies de Gese.

Situé au cœur de la région d'Oromia, à environ 400 km au sud-est d'Addis-Abeba, le parc national des montagnes de Balé s'étend sur plus de 2 000 km².

Il englobe le deuxième plus haut sommet d'Éthiopie et présente une extraordinaire diversité de paysages, d'animaux sauvages, de forêts, de prairies et d'espèces végétales, ce qui lui vaut le titre de « Un parc, plusieurs mondes ».

Selon le bureau du Premier ministre, le parc est l'une des attractions touristiques les plus prisées du pays.