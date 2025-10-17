Ethiopie: Le pays et l'OIM lancent un plan stratégique quinquennal visant à améliorer la gouvernance des migrations

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont dévoilé une stratégie quinquennale visant à améliorer la gouvernance des migrations en protégeant les personnes en déplacement, en promouvant des voies de migration sûres et régulières et en trouvant des solutions aux déplacements de population.

Cela implique de sensibiliser davantage le public aux risques et aux opportunités, de protéger les migrants vulnérables, de renforcer les systèmes de données de l'Éthiopie et de freiner la migration irrégulière grâce à une meilleure gestion et gouvernance.

S'exprimant lors de la cérémonie de dévoilement, la ministre d'État chargée des femmes et des affaires sociales, Huria Ali, a déclaré que le plan stratégique n'était pas seulement un document programmatique, mais un cadre prospectif qui s'appuie sur la présence de longue date de l'OIM en Éthiopie et sa profonde compréhension des réalités migratoires du pays.

Il s'aligne étroitement sur les instruments de développement national de l'Éthiopie, notamment le plan de développement décennal, la politique de protection sociale et la stratégie de solutions durables pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), a-t-elle ajouté.

Selon Mme Huria, le ministère des Femmes et des Affaires sociales reste pleinement déterminé à travailler en étroite collaboration avec l'OIM Éthiopie et tous les partenaires concernés afin de traduire ce plan stratégique en résultats tangibles.

« Nous continuerons à renforcer la coordination institutionnelle par le biais du mécanisme national d'orientation, à promouvoir les services psychosociaux et de réintégration pour les victimes de la traite et à améliorer les systèmes de protection communautaires qui redonnent dignité et espoir. »

Elle a également mis l'accent sur l'action collective, soulignant qu'aucune organisation ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes, et s'est engagée à ce que le ministère traduise le plan stratégique en résultats concrets en renforçant les services de réintégration pour les personnes touchées par la traite.

Pour sa part, la chef de mission de l'OIM, Abibatou Wane-Fall, a déclaré que les objectifs du plan comprennent le sauvetage de vies, la protection des personnes qui voyagent, la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées et l'amélioration des moyens appropriés pour permettre aux personnes de migrer.

La chef de mission a déclaré que la stratégie combine les besoins humanitaires immédiats avec le développement à long terme et les ajustements environnementaux.

En améliorant les systèmes de migration de main-d'oeuvre et en encourageant des pratiques d'embauche équitables, le plan vise à transformer la migration en quelque chose de positif, a-t-elle précisé.

Le chef du secrétariat de la Coalition nationale pour le partenariat (NPC) au ministère de la Justice, Abrham Ayalew, a souligné que la migration illégale est un problème grave, mais que des voies de migration appropriées peuvent contribuer au développement.

À cet égard, la contribution de l'OIM est importante, a-t-il déclaré, ajoutant que « le lancement aujourd'hui de la stratégie nationale de l'OIM pour l'Éthiopie 2025-2029 est une étape importante dans nos efforts communs ».

Le chef a finalement réitéré que le gouvernement éthiopien s'engageait à protéger les droits de l'homme, à renforcer des institutions telles que le Service de l'immigration et de la citoyenneté (ICS) et à garantir la coordination des politiques par le biais du Conseil national sur les migrations, dirigé par le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.