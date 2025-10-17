Soudan: Le Wali de Khartoum examine avec l'UNICEF le soutien aux enfants et aux services

17 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État de Khartoum a tenu une réunion avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) afin de discuter du renforcement du soutien aux enfants et de l'amélioration des services essentiels, notamment l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation.

La rencontre a porté sur les projets en cours mis en oeuvre par l'UNICEF dans l'État, ainsi que sur les moyens de consolider la coopération entre les autorités locales et l'organisation onusienne pour répondre aux besoins urgents des communautés touchées.

Le wali a salué les efforts constants de l'UNICEF en faveur des enfants et des familles vulnérables, soulignant la détermination du gouvernement de l'État à poursuivre la collaboration pour garantir des services durables et équitables.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.