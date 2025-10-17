Soudan: Le Wali de Khartoum examine avec l'UNICEF le soutien aux enfants et aux services

Le wali de l'État de Khartoum a tenu une réunion avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) afin de discuter du renforcement du soutien aux enfants et de l'amélioration des services essentiels, notamment l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation.

La rencontre a porté sur les projets en cours mis en oeuvre par l'UNICEF dans l'État, ainsi que sur les moyens de consolider la coopération entre les autorités locales et l'organisation onusienne pour répondre aux besoins urgents des communautés touchées.

Le wali a salué les efforts constants de l'UNICEF en faveur des enfants et des familles vulnérables, soulignant la détermination du gouvernement de l'État à poursuivre la collaboration pour garantir des services durables et équitables.